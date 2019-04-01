В детском лагере в Подмосковье отравились 49 человек

В детском лагере "Клязьма" в Мытищах отравились 41 ребенок и восемь взрослых, сообщило "Радио 1" со ссылкой на МЧС Московской области. Оздоровительный комплекс находится в ведении Управления делами президента.

По данным издания, отравившимся поставили диагноз "острый гастроэнтерит". В инфекционное отделение Мытищинской больницы были госпитализированы двое детей, после оказания помощи их выписали. Остальным врачи помогли на месте, говорится в сообщении.

На территории оздоровительного лагеря в посёлке Поведники 30 марта проходил танцевальный конкурс. В нём приняли участие около 200 детей из разных городов, уточняет агентство РИАМО.

Тема качества продуктов, поставляемых в госучреждения, активно обсуждается после массовой вспышки дизентерии в московских детских садах с декабря 2018 года. В феврале управление Роспотребнадзора по Москве признало 127 случаев заражения кишечной инфекцией.

Оппозиционер Алексей Навальный утверждал, что некачественное продовольствие в детские сады поставила компания "Конкорд" бизнесмена Евгения Пригожина. Поставщики питания, компании Пригожина, свою причастность к вспышке кишечной инфекции отрицают.