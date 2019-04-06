ФСБ против Церкви. Эфир в 18:30

Почему из России приходится бежать верующим, и что грозит не убежавшим? Об этом в программе «С христианской точки зрения» разговор с членами церкви «Восстановление» Ильей Ковалевым и Натальей Краснослободцевой. Эфир в 18:30.
Почему из России приходится бежать верующим, и что грозит не убежавшим? Об этом в программе «С христианской точки зрения» разговор с членами церкви «Восстановление» Ильей Ковалевым и Натальей Краснослободцевой. Эфир в 18:30.
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