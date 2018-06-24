Абонент недоступен. Эфир в 21:05

Количество мобильных телефонов на планете превысило количество людей, однако мы все меньше разговариваем по ним и все чаще пользуемся мессенджерами для текстовых сообщений. Голосовой звонок воспринимается как нечто интимное и исключительное, у молодого поколения возник феномен телефонофобии. Почему отмирает голосовая связь, и не становимся ли мы обществом аутистов, вздрагивающих от телефонного звонка?

Гости программы - философ Александр Павлов и культуролог Екатерина Арье. Эфир в 21:05.