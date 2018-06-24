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Археология. Будущее

Абонент недоступен. Эфир в 21:05

Философ Александр Павлов и культуролог Екатерина Арье: почему мы все меньше говорим по телефону?

Количество мобильных телефонов на планете превысило количество людей, однако мы все меньше разговариваем по ним и все чаще пользуемся мессенджерами для текстовых сообщений. Голосовой звонок воспринимается как нечто интимное и исключительное, у молодого поколения возник феномен телефонофобии. Почему отмирает голосовая связь, и не становимся ли мы обществом аутистов, вздрагивающих от телефонного звонка?

Гости программы - философ Александр Павлов и культуролог Екатерина Арье. Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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