Конституционный суд России отказался рассматривать вопрос о законности повышения пенсионного возраста. Признать неконституционной пенсионную реформу требовала группа депутатов Госдумы от КПРФ, "Справедливой России" и ЛДПР. В ответе суда отмечается, что вопрос о повышении возраста остаётся в компетенции парламента.

Как следует из документа, авторы запроса утверждали, что повышение пенсионного возраста противоречит конституционному определению России как социального государства. По мнению оппозиционных депутатов, проведённая в 2018 году пенсионная реформа не была обоснована социально-экономическими и демографическими исследованиями и повлечёт негативные последствия для общества и политики.

В суде решили, что решение о пенсионном возрасте было проработано экспертами и аналитиками. Мнения о его целесообразности и последствиях остаются различными, но должны решаться в результате парламентской деятельности, которая, как отмечено в постановлении, "во многом состоит в конкуренции различных позиций по политическим и социально-экономическим вопросам".

Суд также отметил, что Конституция не исключает возможности повысить пенсионный возраст.