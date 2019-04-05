Космический аппарат с первым частным луноходом вышел на орбиту Луны

Космический аппарат "Берешит" с первым частным луноходом вышел на орбиту Луны. Ожидается, что 11 апреля он прилунится на поверхность астрономического объекта. В этом случае он станет первым частным аппаратом на спутнике Земли, а Израиль станет четвёртой страной в мире, добравшейся до его поверхности.

О выходе "Берешита" на орбиту Луны сообщили в официальном твиттере миссии. Там теперь выкладывают снимки Луны с орбиты.

"Берешит" — первый израильский лунный аппарат, и первый лунный зонд, отправленный к спутнику Земли на частные деньги. Создатели зонда собрали около 50 миллионов долларов от венчурных фондов и меценатов, чтобы построить аппарат и отправить его на Луну.

Зонд оборудован приборами для измерения магнитного поля Луны, лазерными уголковыми отражателями и цифровой капсулой времени, содержащей данные об израильской культуре.

По планам создателей, "Берешит" должен прилуниться в районе Моря Ясности. Если эта миссия удастся, Израиль станет четвёртой страной в мире — после СССР, США и Китая, которой это удалось.