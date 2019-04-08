"Фамилия Навальный сводит их с ума". Подросток против баскетбольного клуба

Житель Краснодара Филипп Котов раз за разом пытается попасть на игру своего любимого баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань" в футболке с надписью "Навальный". Охрана спорткомплекса не пускает его на трибуну, несмотря на то что Котов и его мать – обладатели самых дорогих VIP-абонементов, каждый из которых стоит более 80 тысяч рублей.

1 апреля 15-летний Филипп Котов и его мать Ольга приехали в краснодарский "Баскет-Холл", где "Локомотив" в этот вечер играл с подмосковными "Химками". Вместо приятного вечера в непосредственной близости от игры (абонементы Котовых – самые дорогие из имеющихся в наличии и предусматривают места сразу за скамейкой запасных) им пришлось в очередной раз ругаться с охранниками спортивной арены и требовать справедливости у полицейских. Впрочем, без особого успеха: мать и сына в итоге так и не пустили на игру из-за того, что Филипп пришел на матч в футболке с надписью "Навальный". Видео инцидента, снятое самим Филиппом Котовым, 6 апреля было опубликовано в паблике краснодарского штаба оппозиционного политика:

Это не первый раз, когда Филиппу приходится с боем прорываться на игру любимой команды: впервые его отказались пускать на матч "Локомотива-Кубани" еще 16 марта, перед игрой с казанским "Униксом". Тогда после длительных препирательств с охраной ему все же удалось попасть в зал. Сотрудники администрации клуба утверждают, что футболка и плащ с фамилией оппозиционного политика, в которых Котов приходит на стадион, являются "политической агитацией". Он сам и его сторонники связывают происходящее с расследованием о хищении спонсорских денег РЖД для клуба, опубликованным краснодарскими активистами штаба Навального 15 марта.

В этом расследовании утверждается, что в 2015 году руководство "Локомотива-Кубани" оформило своих игроков как индивидуальных предпринимателей, чтобы через открытые на их имена счета обналичивать спонсорскую помощь от РЖД. При этом, как подозревают авторы расследования, деньги на эти счета переводились за фиктивные рекламные кампании. Как удалось выяснить, сами баскетболисты даже не знали при этом, что являются "индивидуальными предпринимателями". В конце 2017 года информацию о хищении спонсорских денег в "Локомотиве" проверял отдел экономической безопасности МВД. По итогам проверки был составлен рапорт об обнаружении признаков преступления в действиях президента клуба и его финансового директора. Впрочем, к возбуждению уголовных дел этот рапорт не привел: под следствием сейчас находится лишь бывший бухгалтер клуба. При этом у "Локомотива-Кубани" масса других проблем: летом 2018 года счета клуба были арестованы за неуплату налогов, в команде постоянно меняются главные тренеры, а ее результаты стали гораздо менее впечатляющими, чем в прошлые годы, когда "Локо" удавалось выигрывать Кубок Европы и играть в топ-16 баскетбольной Евролиги с сильнейшими клубами Европы.

Мама Филлипа Котова Ольга рассказывает, что она направила руководству "Локомотива-Кубани" досудебную претензию в связи с запретом ее сыну приходить на матчи команды в одежде с фамилией "Навальный". В случае отказа руководства клуба в удовлетворении претензии Ольга Котова готова отстаивать право своего сына на посещение игр в суде:

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F602804211&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true&visual=true">SoundCloud</a>

– Мы живем в Краснодаре, Филипп ходит на баскетбол уже четвертый сезон, а мы еще дольше, наверное, лет 5–6. Постоянно покупаем абонемент в начале сезона, до всех игр, фактически мы выступаем спонсорами клуба, приобретая эти абонементы. У нас лучшие абонементы – VIP, паркет. Мы сидим прямо за генеральным директором "Локомотива-Кубани", за Ведищевым.

– Сколько стоят такие абонементы, если не секрет?

– 85 тысяч.

– На одного человека?

– Да.

– И сколько у вас таких абонементов?

– Три, третий на сопровождающего.

– То есть вы в общей сложности заплатили клубу за эти абонементы больше четверти миллиона рублей?

– Для нас как для постоянных клиентов, конечно, действует скидка, но для всех желающих этот абонемент стоит 85 тысяч на человека. Филипп на протяжении всего сезона ходил на матчи в плаще с надписью "Навальный" на спине. Никого это не беспокоило ровно до 15 марта, когда вышло расследование о схеме хищения спонсорских денег РЖД. Когда мы пришли на матч 16 марта, мы даже не знали, что вышла эта статья, но, видимо, Ведищев и другие сотрудники были уже в курсе. С этого момента у Филиппа начались проблемы с посещением матчей. На игру 16 марта мы еще прорвались, хотя, конечно, с усилиями, а все последующие разы это было большой проблемой. Филиппа уводили, заставляли переодеваться в другую одежду. Невменяемые сотрудники ЧОПа бегают за нами по всему стадиону, не пускают нас. Я могу пройти, меня пропускают, так как я не в этой майке, а Филиппа – нет, не пропускают.

– В чем претензии к Филиппу и его одежде? Что говорят представители клуба?

– Все дело в этом расследовании, хотя они не говорят, конечно, об этом. Они говорят, что это "политическая надпись", что "Навальный – экстремист", что мы не можем пройти на свои места, даже если за них заплатили. Мы пытались привлечь к разрешению этого спора сотрудников полиции, которые дежурят на матчах, но они, естественно, встают на сторону службы безопасности нашего баскетбольного "Баскет-холла" и говорят, что они, к сожалению, ничего не могут сделать. Я говорю: "Значит по вашей логике – мы нарушители. Задержите нас, предъявите нам какие-то обвинения. В чем мы неправы?" Мы – VIP-клиенты, у нас VIP-абонементы, мы сидим на паркете в метре от игроков. Почему мы теперь вдруг не можем попадать на наши места, на наши любимые матчи и болеть за нашу любимую команду, спонсорами которой мы, по сути, являемся? Их, конечно, надпись "Навальный" свела с ума. Видеть это ужасно! 20 человек бегают по стадиону за нами. Сотрудники ЧОПа – вообще отбитые люди, это видно сразу. Они встают стеной, как футболисты на матче. Нам угрожали оружием, говорили, что у них есть лицензия и у нас могут быть проблемы, если мы будем настаивать.

– Они угрожали вам, VIP-клиентам, применить к вам оружие на стадионе?!

– Намекали, да. Ну, не прямым текстом, что нас там расстреляют, но намекали, что что у сотрудников ЧОПа есть оружие, что они могут его применить, так как они на работе.

– Как вам удалось попасть на матч 16 марта?

– Первый раз Филипп переодел майку и половину игры мы успели посмотреть. 1 апреля, когда мы играли с "Химками", он сказал охранникам: "Вы пытаетесь меня унизить, раздеть тут в "Баскет-холле". Заставить майку наизнанку надеть или свою майку пытаетесь на меня надеть". Он уже принципиально отказался это делать. Он сказал: "Я ничего не делаю. Я не пришел с плакатами, я не нарушаю закон или Конституцию. Это вы нарушаете мои права. Вы не оказываете услугу, которую я оплатил, и не даете мне пройти на наши места". Он отказался снимать футболку, и мы просто уехали.

– Он не пробовал надевать эту майку уже в зале, чтобы не было поводов вас не пустить?

Вы же не останавливаете людей, у которых на майке написано "Гуччи" или "Дольче и Габбана"

– Нас встречают уже на входе. Допустим, Филипп приходит в плаще. Они заставляют снять плащ, а под плащом майка с такой же надписью на спине. Они сначала ссылались на то, что нужно снимать верхнюю одежду. Филипп сказал: "Окей, я сниму плащ. У меня там такая же майка". Ну, конечно, проблема в надписи. Там нет никакой агитации, абсолютно ничего! Там просто фамилия. А Филипп говорит: "А вдруг у меня такая же фамилия? Вы же не останавливаете людей, у которых на майке написано "Гуччи" или "Дольче и Габбана", "Адидас" или "Найк". Вы не раздеваете больше никого. Только надпись "Навальный" сводит вас с ума?

– Вы поддерживаете его в этом стремлении – доказать, что он имеет право проходить в этой футболке и в этом плаще на матчи?

– Да, конечно поддерживаю! Он ходил все эти месяцы. Что произошло? Почему он теперь не может проходить в зал?

– Как вы сами относитесь к Навальному и к расследованию о возможном хищении спонсорских средств в клубе?

– Об этом расследовании я узнала уже позже. Конечно, очень неприятно все это читать и узнавать такие вещи. На самом деле, команда у нас неплохая. Может быть, баскетбол в Краснодаре любят больше всего в России и уделяют ему внимание. Но в этом году – просто катастрофа. Поменяли за сезон трех шикарных тренеров! Такого вообще никогда не было. Игроки играют отвратительно. Понятно, что, конечно, в клубе творится что-то невероятное. Если раньше это был клуб и команда, когда игроки старались, играли от души, то теперь тренеры уходят, половина игроков травмированы, половина вообще непонятно как играют. Поэтому, конечно, сезон отвратительный. Наверное, это с чем-то связано. Может быть, простые обыватели не знают, что там у них внутри происходит. Но такие расследования, наверное, немного открывают глаза на происходящее.

– Вы пытались связаться с представителями клуба, чтобы получить от них официальное объяснение – почему вашего сына не пускают на матчи?

– Они обосновывают это тем, что это "политическая" надпись. Связываться с ними бесполезно. Во-первых, у них несколько офисов – трудно выяснить, в какой именно идти. Мы пытались вручить им досудебную жалобу, и с этим тоже были сложности. У нас есть видео, где секретарь отказывается, у нее начинается истерика: она начинает бегать по офису, не хочет ставить входящий номер и подписывать документ о том, что она получила претензию. Бухгалтер кричит, что они не государственная организация, а коммерческая, поэтому не обязаны ничего принимать и подписывать. Нам пришлось отправлять претензию по почте с уведомлением. Ждем подтверждения, что они ее получили, и готовы идти в суд.

Сам Филипп Котов, с которым Радио Свобода пообщалось с разрешения его матери, называет ситуацию отказа в проходе на стадион из-за фамилии "Навальный" на футболке и плаще "абсурдом" и говорит, что из-за этой истории, скорее всего, перестанет посещать матчи команды "Локомотив-Кубань":

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F602809422&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true&visual=true">SoundCloud</a>

"То, что происходит, – это явно абсолютный бред и абсурд. На последнем видео вы могли видеть, как я бегаю с чоповцем по всему "Баскет-холлу". 15-летний подросток, а за мной бегает куча здоровых сотрудников охраны. Меня преследуют, не дают пройти. Я связываю это с расследованием, а они, естественно, пытаются мотивировать отказ тем, что это политическая надпись, хотя она таковой не является. У нас много граждан по фамилии Навальный. Странно было бы задерживать меня именно за это. Следующий матч 9 апреля, но, честно говоря, у меня уже нет никакого желания идти и смотреть на этот позор, на это откровенное унижение. Смотреть за этим просто мерзко. Я четыре года ходил почти на каждый матч. Можно понять, что я вполне себе преданный болельщик, но после случившегося я думаю, что это последний мой баскетбольный сезон. Подобного отношения к болельщикам, которые отдают огромные деньги за абонементы, я, скорее всего, терпеть не буду".