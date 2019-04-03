В ноябре прошлого года Радио Свобода получило письмо от человека, который представился менеджером сети ювелирных магазинов "585 Золотой" и пообещал рассказать, как добытое компаниями Евгения Пригожина африканское золото продается в России в виде украшений через магазины "Золотого". Нам удалось выяснить, что этот человек – не тот, за кого себя выдает. После этого самозванец прислал сообщение с угрозами в адрес журналиста "Свободы" и перестал отвечать на письма.

Эта история напоминает две другие: рассказ "бывшей сотрудницы компании "Московский школьник" Натальи Шиловой, которая теперь обвиняет Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в обмане, и интервью "Новой газете", данное Валерием Амельченко – человеком, который утверждал, что по заказу Пригожина участвовал в нападениях на оппозиционных активистов, а потом заявил, что рассказанные им истории придумал журналист "Новой" Денис Коротков, якобы уговоривший Амельченко зачитать их своим голосом в обмен на денежное вознаграждение.

Эпизод первый. ФБК и Наталья Шилова

Вечером 2 апреля в YouTube-канале "Федерального агентства новостей" – одного из главных СМИ медиаимперии Евгения Пригожина – было опубликовано видеообращение Натальи Шиловой, бывшей сотрудницы компании "Московский школьник" и главной героини январского расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о нарушениях при поставках детского питания в школы российской столицы (расследование Радио Свобода об этой истории читайте здесь). В видеообращении Шилова рассказала, что опубликованные Навальным сведения являются ложью, которую она согласилась сказать публично в обмен на обещание оппозиционного политика помочь с деньгами на лечение своего ребенка.

За два месяца до этого, 18 февраля, в интервью каналу "Навальный LIVE" Шилова рассказала, что в декабре 2016 года специально устроилась на работу в подразделение компании Пригожина, чтобы узнать, "чем же кормят детей". В апреле 2017 года её уволили, так как она начала требовать, "чтобы в сады и школы поставляли хорошую продукцию". По словам Шиловой, на одном из пищеблоков она столкнулась с мясом третьей категории, которым, по её словам, "травят детей". Кроме того, за время работы в "Московском школьнике" Шилова, по её собственным словам, ни разу не видела, чтобы на молочные продукты и яйца были получены настоящие ветеринарные справки.

Среди фотографий, опубликованных в материале Фонда борьбы с коррупцией, пользователи интернета заметили снимок старого унитаза, якобы использовавшегося в "Московском школьнике" для мойки фруктов, и выяснили, что этот снимок был сделан в одной из московских больниц Санкт-Петербурга еще в 2011 году. Алексей Навальный признал, что фото попало в материал по ошибке. Оно было удалено из расследования, но уже тогда дало повод некоторым комментаторам говорить о заранее спланированной провокации против Фонда борьбы с коррупцией.

В видеообращении, опубликованном 2 апреля, Шилова заявила, что ее рассказ о нарушениях санитарных норм в компании "Московский школьник" не соответствует действительности, а сотрудница ФБК Любовь Соболь, которая расследует обстоятельства массового заболевания дизентерией в московских школах и детских садах в декабре прошлого года, якобы предложила ей оплатить лечение её сына в обмен на интервью. Шилова также заявила, что фото с унитазом предложил использовать в расследовании сам Алексей Навальный, который настаивал, что фальсификации оправданы для "важного дела". Шилова утверждает, что для интервью ей дали готовый текст, в котором "было много домыслов и различных неточностей". После публикации интервью, как утверждает Шилова, в ФБК нарушили договорённость с ней и не оплатили лечение ребёнка. Каких-либо доказательств своих тезисов она не привела.

Алексей Навальный предположил, что Шилову запугали или подкупили, а редактор YouTube-канала "Навальный LIVE" Ольга Чезаре рассказала, что в распоряжении ФБК сохранилась переписка, которая доказывает, что в интервью Шилова сама отвечала на вопросы. По словам Любови Соболь, 28 марта Шилова передала ей нотариальную доверенность для участия в судебном иске против "Конкорда", но потом пропала. В этот же день "Московский школьник" подал иск в суд против ФБК. Суть иска Алексей Навальный не раскрыл.

Пресс-служба компании Евгения Пригожина "Конкорд" не раз отвергала свою связь с комбинатом питания "Московский школьник". В то же время, по данным РБК, "Новой газеты", издания "Фонтанка" и нескольких других СМИ, "Московский школьник" и "Конкорд" как минимум косвенно связаны через регистрационные данные, а также через одних и тех же лиц в руководстве. После сообщений об иске "Московского школьника" к ФБК пресс-служба "Конкорда" вновь заявила об отсутствии связей с этой компанией.

Эпизод второй. "Новая газета" и Валерий Амельченко

22 октября 2018 года журналист "Новой газеты" Денис Коротков опубликовал интервью с Валерием Амельченко, который, по его собственному признанию, принимал криминальные заказы от людей Евгения Пригожина. В частности, Амельченко рассказал, что он причастен к нападениям на оппозиционных блогеров, в том числе со смертельным исходом, а также слежке и организации подставного ДТП. Амельченко также утверждал, что вместе с другими людьми Пригожина ездил в Сирию, чтобы "испытывать яды на пленных джихадистах". Часть изложенных Амельченко сведений Денису Короткову удалось подтвердить из других источников, как и тот факт, что он работал помощником Пригожина. Другие изложенные в статье факты, в том числе об испытаниях ядов в Сирии, остаются неподтвержденными.

Как писал в своей статье Денис Коротков, незадолго до ее публикации, в начале октября 2018 года Амельченко неожиданно пропал. Перед этим он успел сообщить Короткову о слежке. Вскоре с телефона Амельченко журналисту позвонил неизвестный, рассказавший, что он нашел телефонный аппарат, с которого звонит, а также еще один телефон и ботинок около дома на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге, где жил информатор "Новой". Амельченко был объявлен в розыск полицией.

24 октября Валерий Амельченко явился в полицию и заявил, что никто не совершал против него преступлений, попросив прекратить объявленный в отношении него розыск. 25 октября телеграм-канал "338" опубликовал написанное Амельченко в полиции объяснение. В нем он утверждал, что Денис Коротков сам придумал описанные в интервью "Новой газете" истории и заплатил ему 200 тысяч рублей, чтобы он пересказал их под диктофонную запись.

В ноябре 2018 года петербургский оппозиционный активист Владимир Иванютенко, подвергшийся в декабре 2017 года нападению около своего дома, подтвердил "Новой газете", что среди нападавших был Валерий Амельченко. В декабре Амельченко вызвали на допрос в полицию по этому делу, но задерживать не стали. В феврале 2019-го уже самого Иванютенко арестовали по подозрению в незаконном хранении оружия.

Эпизод третий. Радио Свобода и "золотой" информатор

28 ноября 2018 года в форму обратной связи на нашем сайте пришло сообщение от человека, рассказавшего, что его зовут Максим и он является менеджером по продаже ювелирных изделий в сети магазинов "585 Золотой". По словам автора сообщения, ему стало известно, что добываемое компаниями Евгения Пригожина африканское золото вывозится из Центральноафриканской республики и продается в виде украшений через сеть магазинов "Золотого". В качестве контакта для обратной связи "Максим" оставил адрес электронной почты сервиса ProtonMail, обеспечивающего шифрование сообщений – "krpovar@protonmail.com".

Радио Свобода вступило в переписку с "Максимом", задав ему несколько уточняющих вопросов и попросив предоставить какую-либо информацию в подтверждение своих заявлений. В ответ мы получили сообщение, в котором утверждалось: "585 Золотой" сотрудничала с компаниями Пригожина "Мегалайн" и "Конкорд менеджмент и консалтинг", а также компанией "Конкорд кейтеринг", с которой принадлежащая "Золотому" сеть пекарен "Цех 85" поделила сферы влияния в Санкт-Петербурге. Также "Максим" рассказывал, что золото поставляется из Африки через компанию Lobaye Invest, которую авторы независимых расследований связывают с Пригожиным и которая получила от правительства ЦАР концессии на разработку золотых месторождений в ЦАР. По словам нашего собеседника, он знал и о том, что журналиста Дениса Короткова уволили из издания "Фонтанка" после давления со стороны структур Пригожина. Предоставить какие-либо доказательства своей причастности к компании "585 Золотой" "Максим" отказался, сославшись на то, что это поставит его под угрозу.

29 ноября в ответ на еще одну просьбу подтвердить свою причастность к "Золотому" автор сообщения прислал еще одно письмо, в котором внезапно передумал оставаться инкогнито и раскрыл свое настоящее имя:

"Меня зовут Максим Ходин. В компании я записан как один из менеджеров, и по этой должности и работаю пять дней в неделю. А параллельно по выходным играю в той самой любительской команде. Вот поздравление меня на сайте "Золотого" от августа 2018 года (они еще его не удалили, делайте скрин):

https://fczolotoy.ru/news/2017/s-dnyom-rozhdeniya-maksim.html

Вот еще одно:

https://fczolotoy.ru/news/2015/s-dnyom-rozhdeniya,-maksim!.html

Я надеюсь на вашу порядочность. У меня совсем недавно уже возникли серьезные проблемы с бывшим руководством. Они мне до сих пор жить не дают. И поэтому если они узнают, что я откровенно "слил" вам внутреннюю информацию, то мне будет совсем плохо".

Радио Свобода смутил тот факт, что в предыдущих письмах "Максим" говорил о себе как о "бывшем сотруднике" компании "585 Золотой", а в этом сообщении – как о действующем. Кроме того, поздравления, на которые он ссылался, оказались датированы 2015 и 2017 годом, а Максим Ходин, судя по его профилю в социальной сети "ВКонтакте", уже некоторое время играл в другом клубе, был профессиональным футболистом и меньше всего походил на "менеджера", в свободное время гоняющего мяч.

Мы связались с Максимом Ходиным в социальной сети "ВКонтакте": он сказал, что никогда не имел отношения к торговле золотом и не писал никаких сообщений в форму обратной связи Радио Свобода или электронных писем на наш адрес. После того, как мы написали об этом нашему "Максиму", 5 декабря 2018 года он прислал такое письмо в ответ – оно стало последним в нашей переписке:

"Братан, это не Максим уже тебе пишет, а несколько другие люди. Комедия окончена. Раскрыли мы твоего "стукача". Твоя страничка в фейсбуке? Вот эта? [ссылка на страничку корреспондента Радио Свобода в этой социальной сети] В Праге живешь, да? Ну, молодец. Здоровья тебе побольше".

***

Радио Свобода не может утверждать, что все три истории, описанные выше, являются провокациями со стороны лиц, связанных с Евгением Пригожиным, в отношении СМИ и независимых расследователей. Тем не менее, нам кажется, что в поведении их героев – "информаторов", согласившихся рассказать журналистам о неприглядной деятельности связанных с Пригожиным компаний, – есть много общих черт. Главная из них – предоставление недостоверных или частично недостоверных сведений с последующей кампанией по дискредитации опубликовавших эти сведения СМИ.