Участника митингов в Ингушетии оштрафовали на 20 тысяч рублей

В Ингушетии суд оштрафовал на 20 тысяч рублей участника протестного митинга 26 марта Илеза Барахоева. Его признали виновным в нарушении порядка проведения публичного мероприятия, сообщает "МБХ медиа".

Отец Илеза Барахоева 65-летний старейшина и лидер протестов Ахмед Барахоев держит голодовку в спецприёмнике, в который был помещён на десять суток. Его обвинили в организации публичного мероприятия без подачи уведомления.

Ранее до 8 июня был арестован активист Ибрагим Дугиев. Его подозревают в нападении на сотрудников правоохранительных органов во время акции протеста. Обвинение строится на показаниях некоего засекреченного свидетеля.

26 марта в столице Ингушетии Магасе прошёл массовый согласованный митинг против изменений в закон о референдуме, которые исключили бы возможность проведения референдума по вопросу об изменении административной границы с Чечнёй. Протесты против этих изменений продолжаются с минувшей осени.

Участники акции протеста остались на площади на ночь, что, как утверждают власти, не было согласовано. Утром следующего дня произошли столкновения между протестующими и сотрудниками ОМОН, которые пытались их разогнать. Наконец участники протеста разошлись добровольно, а власти открыли несколько уголовных дел. У ряда лидеров протеста прошли обыски.