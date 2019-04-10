В Алтайском крае прекращено еще одно дело за экстремизм в Сети

В Алтайском крае прекращено уголовное дело в отношении обвиняемого в экстремизме Антона Ангела. Об этом в Телеграме сообщает "Правозащита Открытки".

По словам адвоката Андрея Миллера, решение вызвано частичной декриминализацией статьи Уголовного кодекса об эктремизме в Сети. При этом Антон Ангел намерен обжаловать постановление, чтобы добиться реабилитации.

​На жителя алтайского Заринска следователи в апреле прошлого года завели уголовное дело о "возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства". В материалах дела утверждалось, что двое свидетелей обнаружило на его странице во "ВКонтакте" репосты из группы "Сион". В этих сообщениях экспертиза обнаружила признаки враждебного отношения к евреям.

Дело Ангела стало одним из четырёх уголовных дел за лайки и репосты, которые были заведены в отношении пользователей "ВКонтакте" барнаульским Центром по противодействию экстремизму. После частичной декриминализации экстремизма в Сети из списков экстремистов исключили двое человек — Марию Мотузную и Андрея Шашерина.

9 января в России вступили в силу изменения статьи 282 Уголовного кодекса – о разжигании ненависти. В частности, отменено уголовное наказание за первое публичное распространение экстремистского материала в течение года.