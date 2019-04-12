17 мгновений брекзита

Добрый день!

Замдиректора российский Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) утверждает в специальном докладе, что в России осужденные пожизненно живут дольше остальных заключенных. Долголетие он объяснил строгим распорядком дня и "полным отсутствием информации извне и всяких стрессов". Подумайте, может, вам и не стоит читать эти новости:

В Тюмени убиты два предполагаемых сторонника ИГ, якобы готовивших теракты в людных местах. В городе вводился режим контртеррористической операции.

Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский провели встречи с европейскими лидерами: Макрон принял сначала Зеленского, потом Порошенко, Порошенко встречался также с Ангелой Меркель.

Смещенного президента Судана Омара аль-Башира не будут выдавать Международному уголовному суду в Гааге.

Один из главных британских брекзитеров Найджел Фарадж снова идет на выборы в Европарламент.

Доблестные спецслужбы

Вечером в пятницу в Тюмени был введен режим контртеррористической операции. В нескольких районах города отключили электричество, а жителей эвакуировали. Ловили неких сторонников ИГ, которые, по данным спецслужб, готовили теракты в людных местах. Сообщается, что предполагаемые сторонники террористов оказали вооруженное сопротивление и были убиты. Число убитых официально не названо, в прессе идет речь о двух. (Впечатляющие фото и видео по ссылке).

В Эстонии по подозрению в работе на российские спецслужбы задержан бывший сотрудник полиции безопасности, заслуженный человек, кавалер ордена Орлиного креста.

Украина перед вторым туром

Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский провели пятницу в Европе: утром президент Франции Эммануэль Макрон принимал в Елисейском дворце Зеленского, а вечером – Порошенко. До этого президент Порошенко провел также встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Порошенко обсуждал обычные темы (Азовское море, войну в Донбассе и пр.), а Зеленский сказал, что говорил с Макроном “о жизни”.

Зеленский прокомментировал прессе свою перепалку с Петром Порошенко в эфире телеканала “1+1”: сказал, что его интересует только реакция украинского общества и что он “старается быть мужиком”. Суть спора между ними – в дате дебатов: Зеленский хочет провести их попозже, 19 апреля, а Порошенко – пораньше, 14 апреля. В пятницу вечером президент Украины снова вызвал Зеленского на дебаты 14 апреля, на этот раз в эфире телеканала “Интер”.

Вслед за губернатором Одессы Порошенко уволил главу Херсонской области Андрея Гордеева: родные херсонской активистки Екатерины Гандзюк обвиняли его окружение в организации покушения, в результате которого Гандзюк умерла. Сам Гордеев эти обвинения отрицает, но за смерть активистки никто не наказан.

Журналисты-расследователи из программы “Схемы” (телеканал Настоящее Время) выяснили, что за последние два года кандидат в президенты Владимир Зеленский 13 раз летал в Женеву и Тель-Авив, где живет олигарх Коломойский, “марионеткой” которого назвал Зеленского сразу после первого тура выборов Петр Порошенко.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.

Оправдание нацизма Фришманом и так далее

Известный в Омске дизайнер Илья Фришман оштрафован на тысячу рублей за “пропаганду нацистской символики”, которая состояла в републикации в ВК пародийного ролика (прошедшего девять лет назад по федеральному телеканалу), в котором герои “17 мгновений весны” разговаривают на манер героев “Ликвидации”. Ссылки на прабабушку, погибшую в нацистском концлагере и деда-героя войны, суд не впечатлили. Как и то, что Фришман – еврей и в пропаганде нацизма как бы не должен быть заинтересован.

В Новосибирской области по 282-й “экстремистской статье” расследуется уголовное дело против учительницы русского языка, которая назвала мать одного из своих учеников, уроженку Узбекистана, “хамкой” и посоветовала ей учить русский. У сельской учительницы арестовали счета и собираются отправить ее на психиатрическую экспертизу.

Суд в Майкопе оштрафовал на 80 тысяч рублей организацию "Экологическая вахта по Северному Кавказу" за публикацию статей на закрытом уже сайте самораспущенной уже "Открытой России".

При этом компания Facebook за отказ хранить данные пользователей на территории России получила штраф в три тысячи рублей.

Богатые россияне

Опубликованы декларации о доходах российских чиновников. Путин заработал за год меньше Медведева. Подробнее о доходах других официальных лиц можно почитать тут. Но интереснее, пожалуй, данные о том, что 90 процентов денег в России принадлежат трем процентам граждан.

Прочее

В Судане, где в четверг произошел военный переворот, уже сменилось руководство военного совета – пост главы этого верховного сейчас органа покинул министр обороны и первый вице-президент Судана Авад бен Ауф. Теперь этот пост займет бывший начальник штаба сухопутных войск. Ранее представители военного совета заявили, что свергнутого президента Омара аль-Башира, на арест которого еще десять лет назад был выдан международный ордер, не будут выдавать Международному уголовному суду в Гааге.

В Словакии бывший военный сознался в убийстве журналиста Яна Куциака и его невесты. Убийство привело к серьезному политическому кризису в Словакии, закончившемуся отставкой премьера.

Дочь президента Узбекистана Саида Мирзиёева назначена заместителем директора Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента. Она будет продвигать положительный имидж Узбекистана за рубежом. Ее предшественница вынуждена была покинуть свой пост из-за комментария в фб с осуждением многоженства.

Главный британский брекзитер депутат Европарламента Найджел Фарадж снова идет на выборы в Европарламент, воспользовавшись отсрочкой брекзита. Для этого он основал новую партию, которая так и называется: Партия брекзита.

Ссылки для чтения

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