17 мгновений брекзита

Добрый день!
Замдиректора российский Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) утверждает в специальном докладе, что в России осужденные пожизненно живут дольше остальных заключенных. Долголетие он объяснил строгим распорядком дня и "полным отсутствием информации извне и всяких стрессов". Подумайте, может, вам и не стоит читать эти новости:
- В Тюмени убиты два предполагаемых сторонника ИГ, якобы готовивших теракты в людных местах. В городе вводился режим контртеррористической операции.
- Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский провели встречи с европейскими лидерами: Макрон принял сначала Зеленского, потом Порошенко, Порошенко встречался также с Ангелой Меркель.
- Смещенного президента Судана Омара аль-Башира не будут выдавать Международному уголовному суду в Гааге.
- Один из главных британских брекзитеров Найджел Фарадж снова идет на выборы в Европарламент.
Доблестные спецслужбы
Вечером в пятницу в Тюмени был введен режим контртеррористической операции. В нескольких районах города отключили электричество, а жителей эвакуировали. Ловили неких сторонников ИГ, которые, по данным спецслужб, готовили теракты в людных местах. Сообщается, что предполагаемые сторонники террористов оказали вооруженное сопротивление и были убиты. Число убитых официально не названо, в прессе идет речь о двух. (Впечатляющие фото и видео по ссылке).
В Эстонии по подозрению в работе на российские спецслужбы задержан бывший сотрудник полиции безопасности, заслуженный человек, кавалер ордена Орлиного креста.
Украина перед вторым туром
Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский провели пятницу в Европе: утром президент Франции Эммануэль Макрон принимал в Елисейском дворце Зеленского, а вечером – Порошенко. До этого президент Порошенко провел также встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Порошенко обсуждал обычные темы (Азовское море, войну в Донбассе и пр.), а Зеленский сказал, что говорил с Макроном “о жизни”.
Зеленский прокомментировал прессе свою перепалку с Петром Порошенко в эфире телеканала “1+1”: сказал, что его интересует только реакция украинского общества и что он “старается быть мужиком”. Суть спора между ними – в дате дебатов: Зеленский хочет провести их попозже, 19 апреля, а Порошенко – пораньше, 14 апреля. В пятницу вечером президент Украины снова вызвал Зеленского на дебаты 14 апреля, на этот раз в эфире телеканала “Интер”.
Вслед за губернатором Одессы Порошенко уволил главу Херсонской области Андрея Гордеева: родные херсонской активистки Екатерины Гандзюк обвиняли его окружение в организации покушения, в результате которого Гандзюк умерла. Сам Гордеев эти обвинения отрицает, но за смерть активистки никто не наказан.
Журналисты-расследователи из программы “Схемы” (телеканал Настоящее Время) выяснили, что за последние два года кандидат в президенты Владимир Зеленский 13 раз летал в Женеву и Тель-Авив, где живет олигарх Коломойский, “марионеткой” которого назвал Зеленского сразу после первого тура выборов Петр Порошенко.
Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.
Оправдание нацизма Фришманом и так далее
- Известный в Омске дизайнер Илья Фришман оштрафован на тысячу рублей за “пропаганду нацистской символики”, которая состояла в републикации в ВК пародийного ролика (прошедшего девять лет назад по федеральному телеканалу), в котором герои “17 мгновений весны” разговаривают на манер героев “Ликвидации”. Ссылки на прабабушку, погибшую в нацистском концлагере и деда-героя войны, суд не впечатлили. Как и то, что Фришман – еврей и в пропаганде нацизма как бы не должен быть заинтересован.
- В Новосибирской области по 282-й “экстремистской статье” расследуется уголовное дело против учительницы русского языка, которая назвала мать одного из своих учеников, уроженку Узбекистана, “хамкой” и посоветовала ей учить русский. У сельской учительницы арестовали счета и собираются отправить ее на психиатрическую экспертизу.
- Суд в Майкопе оштрафовал на 80 тысяч рублей организацию "Экологическая вахта по Северному Кавказу" за публикацию статей на закрытом уже сайте самораспущенной уже "Открытой России".
- При этом компания Facebook за отказ хранить данные пользователей на территории России получила штраф в три тысячи рублей.
Богатые россияне
Опубликованы декларации о доходах российских чиновников. Путин заработал за год меньше Медведева. Подробнее о доходах других официальных лиц можно почитать тут. Но интереснее, пожалуй, данные о том, что 90 процентов денег в России принадлежат трем процентам граждан.
Прочее
- В Судане, где в четверг произошел военный переворот, уже сменилось руководство военного совета – пост главы этого верховного сейчас органа покинул министр обороны и первый вице-президент Судана Авад бен Ауф. Теперь этот пост займет бывший начальник штаба сухопутных войск. Ранее представители военного совета заявили, что свергнутого президента Омара аль-Башира, на арест которого еще десять лет назад был выдан международный ордер, не будут выдавать Международному уголовному суду в Гааге.
- В Словакии бывший военный сознался в убийстве журналиста Яна Куциака и его невесты. Убийство привело к серьезному политическому кризису в Словакии, закончившемуся отставкой премьера.
- Дочь президента Узбекистана Саида Мирзиёева назначена заместителем директора Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента. Она будет продвигать положительный имидж Узбекистана за рубежом. Ее предшественница вынуждена была покинуть свой пост из-за комментария в фб с осуждением многоженства.
- Главный британский брекзитер депутат Европарламента Найджел Фарадж снова идет на выборы в Европарламент, воспользовавшись отсрочкой брекзита. Для этого он основал новую партию, которая так и называется: Партия брекзита.
Ссылки для чтения
- Русская история. Ликбез историка Игоря Христофорова о народовольцах и политическом терроре – неожиданно актуальный в связи с текущими российскими процессами против анархистов, которые, в отличие от народовольцев, ничего пока не успели сделать. Здесь историк Дмитрий Левчик подробно разбирает ключевое событие правления Василия IV Шуйского, определившее ход Смуты – то, что в учебниках называют крестьянским “восстанием Болотникова”. И вот разговор с профессором Европейского университета в Петербурге историком Борисом Колоницким о Гражданской войне.
- Разговоры с поэтами, мертвым и живым. Разговор с Дмитрием Воденниковым, который называет себя “мертвым поэтом”, потому что давно не пишет стихов – да еще и разговор происходит в Ульяновске, да еще и начинается он с Евтушенко. Или беседа с Алексеем Макушинским – правда, не столько о поэзии, сколько о религиозных философах, которые станут героями его новой книги.
- Еще две публикации о татарском – вдогонку ко вчерашнему архитектурному тексту. Ликбез про еду поволжских татар и довольно занимательный рассказ о непереводимых словах-понятиях.
- Целая пьеса. “Двое в твоем доме” – документальная пьеса Михаила Угарова и Елены Греминой, рассказывающая историю белорусского оппозиционера Владимира Некляева – из сборника драматургии Угарова и Греминой, который недавно вышел в НЛО.
- Для испытывающих слабость к стульям (которую, кстати, многие разделяют) – рассказ о собрании стульев бельгийского коллекционера Галилы Барзилай-Олландер, с картинками, разумеется.
- И злободневное: автономный рунет. Здесь подробный разбор (со специалистом) закона об изоляции рунета от интернета, принятого в четверг во втором чтении, а тут рассказ о предыстории этой стратегии изоляции интернета и международном контексте, в котором она появилась.
Искренне ваши,
Семь Сорок
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