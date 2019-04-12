Экологов оштрафовали за публикации на сайте "Открытой России"

Суд в Майкопе оштрафовал на 80 тысяч рублей организацию "Экологическая вахта по Северному Кавказу" за публикацию статей на сайте "Открытой России". Об этом сообщает "МБХ медиа".

Суд признал "Эковахту" виновной в осуществлении деятельности организации, признанной нежелательной. Защитники природы публиковали свои тексты в блогах на сайте "Открытой России" и распространяли их с логотипов организации. По мнению адвоката "Эковахты", это первое в России дело, которое завели на юридическое лицо по данной статье. До этого к ответственности привлекались только физические лица.

На заседание суда, которое состоялось 9 апреля не смогли прийти представители "Эковахты". В этот день в их домах полиция проводила обыски.

В конце марта движение "Открытая Россия" объявило о самоликвидации с целью защитить своих активистов от преследования.

26 марта в Министерство юстиции России поданы документы на регистрацию"Открытой России" в качестве общественной организации. Ранее ОР вела деятельность в рамках незарегистрированного сетевого движения. Связь с Otkrytaya Rossia ("Открытая Россия", Великобритания), которая была признана нежелательной, в движении "Открытая Россия" отрицают.

Организация с 2017 года считается нежелательной на территории России. 21 января 2019 года в отношении члена совета движения ОР Анастасии Шевченко было возбуждено уголовное дело по статье о деятельности нежелательной организации.