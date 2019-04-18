Базирующийся в Варшаве аналитический центр EAST опубликовал доклад о дезинформации в Белоруссии. В нём утверждается, что в стране растет число медиа, которые распространяют дезинформацию и придерживаются пророссийских мнений.

В стране появляется все больше "активных источников дезинформации", утверждает директор по исследованиям аналитического центра EAST Андрей Елисеев. За последние два года число дезинформационных ресурсов, полностью посвящённых событиям в Белоруссии, приблизилось к пятнадцати, уточняет аналитик.

Часто речь идет об информационных порталах, выдаваемых за региональные СМИ, отмечают в "EAST". В докладе говорится, что на этих сайтах нейтральный новостной и развлекательный контент чередуется пропагандистскими материалами.

В СМИ, о которых идет речь, могут появляться статьи, в которых под сомнение ставится существование белорусов и белорусского языка, как самостоятельного народа и языка. Эксперты отмечают, что в данных ресурсах также используется язык вражды по отношению к отдельным социальным группам – журналистам, блогерам, представителям оппозиции и правозащитникам.

С конца прошлого года в СМИ появляются сообщения о том, что Кремль рассматривает идею присоединения Белоруссии к России. Среди потенциальных причин говорится о возможности, которая в таком случае появилась бы у Владимира Путина, остаться главой государства. Официально в Кремле эти сообщения отвергают. Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял о возможности более глубокой интеграции с Россией, но выдвигал при этом собственные условия.