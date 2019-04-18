Россия вошла в рейтинг самых "убогих" экономик мира

Россия вошла в двадцатку самых убогих экономик мира. Рейтинг экономического счастья составлен агентством Bloomberg. 62 страны в нём ранжированы по тому, как их жители должны чувствовать себя при существующей экономической ситуации. Согласно этой концепции, жители России должны чувствовать себя несчастно.

В рейтинге самых несчастных экономик Россия заняла 17-е место. Исследователи связывают это с ожиданиями роста цен и застоем в безработице. Возглавляет рейтинг стран с самой жалкой экономикой — Венесуэла, чуть лучше ситуация в Аргентине, Южной Африке, Турции, Греции и на Украине.

Наименее несчастной экономикой Bloomberg второй год подряд называют экономику Таиланда. На втором месте — Швейцария, на третьем — Япония и Сингапур. В двадцатке стран с самым низким рейтинге несчастья в экономике — Чехия (6), США (13) и Великобритания (16). Высокое место Таиланда в агентстве объясняют низкими официальными данными о безработице, которые по мнению агентства могут не во всём соответствовать действительности.