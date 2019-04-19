Прокуратура Приморско-Ахтарского района Краснодарского края потребовала снять с кадастрового учета участок в пойме реки Кирпили, который местная администрация незаконно перевела из федеральной собственности в частные руки. Территория площадью в тысячу гектаров примечательна тем, что именно здесь в сентябре 2016 года жестоко избили активистов противопожарной экспедиции "Гринпис", приехавших тушить природные пожары в плавнях. Вероятно, тогда кому-то влиятельному очень не хотелось привлекать внимание к данной территории. Но эффект от бандитского нападения оказался обратным.

8 сентября 2016 года экологи приехали тушить кубанские плавни. Но тут же к ним подошли казаки – на повышенных тонах они потребовали, чтобы "пиндосы", "предатели Родины" и "иностранные агенты" побыстрее убрались с их земли. В эту же ночь группа ряженых в казачью форму мужчин (казачество – общественная организация и носить кубанку с формой защитного цвета может любой желающий, в том числе не состоящий в реестре – РС) жестоко избила активистов. Они сломали нос сотруднику "Гринпис" Михаилу Крейндлину, разбили микроавтобус добровольцев и похитили их снаряжение. Полиция Краснодарского края так и не нашла хулиганов которые с нагайками, газовыми баллончиками и просто кулаками нападали на активистов.

Как следует из официальныого ответа прокуратуры Приморско-Ахтарского района на запрос Экологической Вахты по Северному Кавказу – общественной организации, помогавшей "Гринпис" тушить в Краснодарском крае природные пожары – этот участок будет снят с кадастрового учета, так как был незаконно сформирован в пойме реки, акватория которой является федеральной собственностью.

Нападение на активистов побудило прокуратуру вплотную заняться этим участком

– Низовьями реки Кирпили мы занимаемся с 2016 года, когда произошла ситуация с противопожарной экспедицией. Самый крупный пожар тогда как раз произошел там, где казаки избили экологов, и именно этот участок сейчас прокуратура поручила снять с кадастрового учета. Получается, что нападение на активистов побудило вплотную заняться этим участком, – рассказывает заместитель координатора Экологической Вахты по Северному Кавказу Дмитрий Шевченко.

В ходе расследования выяснилось, что буквально за неделю до нападения администрация Степного сельского поселения издала постановление о новой схеме земельного участка. Его сформировали по заявлению ООО "Меркури" – на инвестиционном форуме в Сочи компания обязалась реализовать "прорывной инвестпроект" по выращиванию 43 тысяч тонн овощей в год. Этот инвестпроект (как и десятки других, заключенных на сочинском форуме) так и остался "соглашением о намерениях". Но именно под него был сформирован и выделен земельный участок в акватории реки Кирпили, которая как водный объект, является федеральной собственностью.

– Это в целом беда территории приазовских плавней – местные власти направо и налево раздают землю под занятие сельским хозяйством. Повод вроде бы достойный – развитие АПК, создание новых рабочих мест, кубанские, а не турецкие, овощи для потребителей. Но как можно заниматься сельским хозяйством на заросшей тростником болотистой территории? – спрашивает Шевченко. – Очевидно, что на землях "под сельское хозяйство" строят объекты, связанные с охотой и рекреацией. Территорию угодий захватывают для коммерческого освоения.

Далеко не у всех чиновников и крупных бизнесменов хватает ресурсов, чтобы получить участки на черноморском побережье, поближе к "даче Путина" или "даче патриарха Кирилла". К тому же многие любят поохотиться или порыбачить вдали от посторонних глаз. И для них территория плавней оказывается очень удобным местом для отдыха. Но как быть, если акватория водных объектов является собственностью Российской Федерации и не подлежит передаче в частные руки? Здесь на помощь приходят местные чиновники, которые с легкостью распоряжаются такими участками.

– Теперь, имея на руках ответ прокуратуры, можно обращаться в следственные органы. Если акватория водного объекта по закону является федеральной собственностью, то органы местного самоуправления занимались самоуправством и превышали свои полномочия, – считает Шевченко.

Еще один положительный эффект от резонансного приезда в Краснодарский край экологов "Гринпис" – создание волонтерской группы "Добровольные пожарные Кубани". Активисты были вместе с экологами, когда на них напали казаки с нагайками.

Самая большая площадь пожара составила 60 квадратных километров

– Три самых крупных по площади природных пожара, которые за последнее время произошли на территории Краснодарского края, как раз были в плавневых территориях. Самая большая площадь пожара составила 60 квадратных километров, – рассказывает координатор "Добровольных пожарных Кубани" Максим Ребеченко. – Где-то половина всех возгораний в плавневых территориях возникает на территориях, которые находятся в частной собственности или аренде.

Одна из миссий волонтерской группы – просветительская. Добровольцы рассказывают жителям, что в подавляющем большинстве случаев природные пожары начинаются по вине человека, а не из-за солнца и ветра, как считают многие. В качестве наглядного доказательства они даже выставляли в центре Краснодара при 40-градусном зное стеклянный куб с сухой лесной подстилкой. Простояв весь день на улице он даже не задымил, что наглядно доказало – "эффект лупы" в лесу или плавнях если и работает, то не каждый раз. Чаще всего, по словам Ребеченко, хозяева участков поджигают поросль, экономя на покосах тростника. Иногда виновниками пожара становятся пастухи, считающие, что на месте выгоревших плавней быстрее появится пригодная для корма животным новая трава.

За последние полтора года Экологическая Вахта по Северному Кавказу благодаря обращениям в надзорные органы добилась возвращения в федеральную собственность около 15 участков в приазовских плавнях, все они стараниями местных чиновников перешли в частные руки. В том числе соседний со ставшим знаменитым из-за нападения на экологов участок, незаконно переданный в аренду Приморско-Ахтарскому районному казачьему обществу Кубанского казачьего войска.