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Жителя Новгородской области будут судить за картинки про полицейских

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В Новгородской области местного жителя будут судить за публикацию картинок про полицейских в социальной сети "ВКонтакте". Его обвиняют в возбуждении ненависти и вражды к сотрудникам правоохранительных органов.

По версии следователей, в начале 2016 года обвиняемый опубликовал несколько картинок, на которых были надписи на английском языке, якобы оскорбляющие полицейских.

Кадр из клипа "Гимн Панков"
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В августе этого года в Барнауле было заведено четыре уголовных дела из-за публикации мемов в социальной сети "ВКонтакте". Андрей Шашерин, Антон Ангел, Мария Мотузная и Даниил Маркин обвиняются в "возбуждении ненависти или вражды" и "оскорблении чувств верующих". ​Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин заявил, что фигуранты дел об экстремизме и оскорблении чувств верующих "сами виноваты".

За репосты и лайки в социальных сетях к уголовной ответственности в 2017 году привлекли 461 человека. Во время прямой линии 7 июня российский президент Владимир Путин заявил, что ситуацию с наказанием за подобные действия не нужно доводить "до маразма и абсурда".

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