В Ингушетии задержали участника протестов 26 марта в Магасе

В Ингушетии полиция задержала участника митинга в Магасе из-за поправок в местный закон о референдумах. Зубейра Хамхоев является подозреваемым по делу о столкновении со сотрудниками полиции во время протестов 26 марта. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Калоя Ахильгова.

16 апреля в Москве, на Красной площади и возле здания Госдумы, задержали четырёх человек, вышедших с одиночными пикетами против политики властей Ингушетии.

26 марта в столице Ингушетии Магасе прошёл массовый согласованный митинг против изменений в закон о референдуме, которые исключили бы возможность проведения референдума по вопросу об изменении административной границы с Чечнёй. Протесты против этих изменений продолжаются с минувшей осени.

Участники акции протеста остались на площади на ночь, что, как утверждают власти, не было согласовано. Утром следующего дня произошли столкновения между протестующими и сотрудниками ОМОН, которые пытались их разогнать. Участники протеста разошлись добровольно, а власти открыли несколько уголовных дел. У лидеров протеста прошли обыски.