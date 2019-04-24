Навальный получил повестку во французский суд по делу "Ив Роше"

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный получил повестку во французский суд в связи с иском в отношении компании "Ив Роше". Об этом основатель Фонда борьбы с коррупцией сообщил в своем блоге.
Алексея Навального и его брата Олега просят явиться на предварительное заседание, которое состоится 30 апреля во французском городе Ван.
В конце марта стало известно о начале следствия во Франции по делу "Ив Роше". В прошлом году братья Навальные подали жалобу в суд на действия французской компании, которую братья обвиняют в "заведомо ложном доносе".
- В декабре 2014 года Замоскворецкий суд Москвы признал Алексея и Олега Навальных виновными в хищениях в особо крупном размере средств компании "Ив Роше". Они вины не признали. По версии следствия, Навальные вынудили заключить с ними заведомо невыгодные контракты на грузоперевозки. При этом свидетели обвинения во время судебных слушаний не заявляли никаких претензий обвиняемым, а сама группа "Ив Роше" объявила, что "не понесла никакого ущерба при сотрудничестве с транспортным предприятием, принадлежащим братьям Навальным".
- Несмотря на это, Алексей Навальный был осужден по делу условно, а его брат Олег отбывал наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы. Французские адвокаты Алексея Навального считают объявленный российским судом приговор "совершенно необоснованным" и надеются, что следствие установит всех ответственных за этот "заведомо ложный донос".
- В 2017 году Европейский суд по правам человека признал, что при рассмотрении дела были нарушены права на справедливый суд, и постановил выплатить братьям Навальным компенсацию в размере примерно 76 тысяч евро. Алексей Навальный настаивает, что дело было политически мотивированным и связанным с его общественной деятельностью.
- В апреле 2018 года Верховный суд России возобновил дело "Ив Роше" и отказался пересмотреть приговор братьям Навальным, несмотря на постановление Европейского суда по правам человека. Позднее Навальный получил от российского правительства четыре миллиона рублей компенсации.