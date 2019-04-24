Навальный получил повестку во французский суд по делу "Ив Роше"

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный получил повестку во французский суд в связи с иском в отношении компании "Ив Роше". Об этом основатель Фонда борьбы с коррупцией сообщил в своем блоге.

Алексея Навального и его брата Олега просят явиться на предварительное заседание, которое состоится 30 апреля во французском городе Ван.

В конце марта стало известно о начале следствия во Франции по делу "Ив Роше". В прошлом году братья Навальные подали жалобу в суд на действия французской компании, которую братья обвиняют в "заведомо ложном доносе".