Помощь как преступление. Татьяна Котляр – о "резиновой квартире"

Меня судят за регистрацию в моей квартире российских граждан и иностранных граждан, беженцев с Украины. Статьи 322.2 и 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, так называемая фиктивная регистрация – это преступление против порядка управления, то есть против государства. И судят меня за это уже третий раз. Приговор вынесут сегодня.

Я правозащитник, живу в городе Обнинске Калужской области. Ко мне обращаются за правовой помощью разные люди, чьи права нарушаются. Российские граждане, беженцы из Украины, другие иностранцы – участники государственной программы переселения соотечественников из-за рубежа. У многих из них возникают проблемы из-за отсутствия регистрации, при советской власти это называлось пропиской. Но сейчас регистрация, которая должна быть простым уведомлением о том, где человек живет, снова превратилась в советскую прописку.

При советской власти я сама столкнулась с проблемами из-за отсутствия прописки: мы с мужем из Свердловска переехали в Обнинск, снимали комнату, прописать нас там не могли. Без прописки нас не принимали на работу. Пришлось прописаться в деревне в частном доме.

Без прописки живут российские граждане, у которых нет своего жилья. Они снимают жилье, но не могут по месту этого жительства зарегистрироваться. Письменного договора найма жилья недостаточно даже для временной регистрации жильцов: в паспортном столе требуют явки всех собственников жилья. Часто это неосуществимо, поскольку квартиры сдают именно потому, что их собственники разъехались.

Человеку, получившему гражданство, выдают российский паспорт. Нового гражданина России предупреждают, что в течение 7 дней он должен где-то зарегистрироваться, в противном случае его ожидает штраф. Но зарегистрироваться ему негде, потому что у него нет своего жилья. В аналогичной ситуации оказывается человек, выписанный с прежнего места жительства и не имеющий другого жилья. Такого человека также штрафуют, фактически наказывают за отсутствие жилья.

Гражданин России, не имеющий регистрации, постоянно сталкивается с нарушением своих гражданских и социальных прав, он на каждом шагу сталкиваются с незаконной дискриминацией. Нарушаются его политические права: граждане, живущие без прописки (регистрации по месту жительства), лишены избирательных прав, их не включают в списки избирателей. Поэтому при принятии законов интересы граждан, живущих без регистрации, не учитываются. Нарушаются социальные права граждан, живущих без регистрации: им не выплачивают пособия на детей, их просто не признают постоянными жителями! Регистрацию требуют при приеме детей в школу и в детский сад. Людям пенсионного возраста, получившим российские паспорта, без регистрации по месту жительства отказывают в назначении пенсии. Нарушаются и трудовые права граждан: работодатели не принимают на работу, хотя это прямое нарушение закона.

У беженцев нет "принимающей стороны" по определению, потому что они беженцы

У иностранцев, приехавших в Россию, как правило, нет адреса, по которому они могли бы зарегистрироваться, вот в моей Калужской области у многих нет ни родственников, ни друзей. Иностранцы обычно проживают у физических лиц, которые, как правило, не дают согласия на регистрацию посторонних по месту их жительства. Тем более нет своего жилья у беженцев из Украины. Недавно беженка из Луганска, учительница, сказала мне: "Стою я в Обнинске на улице и не знаю, где найти человека, который меня зарегистрирует".

Не я обещала гражданам Украины убежище в России и получение российского гражданства в упрощенном порядке – это сделал президент России, он обещал это публично. Граждане Украины, ищущие убежище в Калужской области, не могут вернуться на Украину. Они оказались в безвыходном положении: боятся преследования со стороны властей Украины из-за политических взглядов, или их дома в Донбассе разрушены и возвращаться им некуда. Они вынуждены искать в России убежище, но во многих случаях им негде зарегистрироваться, так как в Калужской области у них нет ни родни, ни знакомых. У беженцев нет "принимающей стороны" по определению, просто потому что они беженцы. Никакой регистрации, кроме фиктивной, они оформить не могут, поскольку власти их не регистрируют по месту фактического проживания.

Человек обратился ко мне за помощью, и я должна ему помочь, потому что государство, пригласившее беженцев из Украины, обещавшее помощь беженцам, никак не помогает им в оформлении бесплатной регистрации. Обратившимся ко мне за помощью в регистрации гражданам Украины негде было зарегистрироваться, их некому было зарегистрировать, кроме меня. Без предварительной регистрации беженец не получит убежище. Получивший временное убежище беженец в течение 7 дней должен оформить временную регистрацию. В случае пропуска этого срока беженца оштрафуют. Без регистрации ему не дают медицинский полис, его не принимают на работу, его детей не принимают в школу или в детский сад.

Поэтому по гуманитарным мотивам я регистрирую в своей квартире граждан Украины, ищущих убежище в Калужской области. Эта регистрация – моя посильная помощь беженцам. В противном случае такую же фиктивную регистрацию им пришлось бы покупать, а у беженцев нет на это денег. Что я должна ответить человеку, который просит его зарегистрировать, а также зарегистрировать его жену, троих детей и бабушку? Никакой регистрации, кроме фиктивной, эта семья оформить не может. Я должна сказать беженцу: "Иди, покупай фиктивную регистрацию"? У него денег нет, ему детей кормить надо, надо кормить стариков, которым в России не выплатят пенсию до получения российского паспорта. Что делать беженцам, если я их не зарегистрирую?

Я, наверное, должна им сказать: "Россия – плохая страна, зря вы приехали в Россию, вам здесь никто не будет помогать. И я не буду. Потому что, если я вам помогу, если я вас зарегистрирую, то меня будут судить как преступницу"? Ну не могу я так ответить! Государство, в котором беженцам никто не помогает, действительно очень плохое государство. Да, я вынуждена нарушать закон, запрещающий фиктивную регистрацию, по причине отсутствия в Калужской области Центра для временной регистрации беженцев из Украины и переселенцев – участников программы переселения. В январе 2017 года прокурор Обнинска утверждал, что такие Центры временной регистрации в Калужской области имеются, но если бы такой центр был и регистрировал беженцев, то у меня никакой необходимости регистрировать посторонних людей не возникло бы.

Я делала то, чего не делает государство: я регистрировала беженцев в моей квартире. И мне удалось реально помочь сотням беженцев из Украины. Те граждане Украины, которых я регистрировала в прошлом и позапрошлом году и за регистрацию которых меня сейчас судят, сейчас получают российские паспорта. Я не знаю, есть ли вред государству от моих так называемых преступных действий. Регистрация беженцев из Украины и переселенцев в моей квартире никому не причинила никакого вреда: в деле нет пострадавших, не нанесено никакого ущерба ни государству, ни гражданам.

Меня судят даже не за правозащитную деятельность, а просто за помощь людям. Простая помощь людям, получается, объявлена преступлением.

Татьяна Котляр – председатель Калужского отделения общественного движения "За права человека"

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