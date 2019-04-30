Подростка, напавшего на школу в Стерлитамаке, отправили на лечение

Суд в Башкирии отправил на принудительное лечение 18-летнего обвиняемого в нападении на учителя и учеников школы №1 в Стерлитамаке. Экспертиза установила, что в период подготовки и совершения нападения у подростка развилось временное психическое расстройство, из-за которого он не мог осознавать свои действия. Лечение займёт до одного года, заявили во вторник в Следственном комитете.
18 апреля минувшего года ученик коррекционного класса школы в Стерлитамаке зашел с ножом в кабинет информатики и ранил учительницу и одну ученицу. Затем он разлил горючее вещество в классе и поджёг его. После этого подросток нанес ранения сам себе. В школе сработала пожарная сигнализация. Одна из учениц получила травмы, выпрыгнув со второго этажа.
- В 2018 году в России произошло ещё несколько резонансных нападений на учеников и преподавателей образовательных учреждений.
- В январе в Перми подростки напали на четвероклассников с ножами, ранив 15 человек, а в Улан-Удэ девятиклассник поджёг кабинет бутылкой с зажигательной смесью и ранил семь человек топором.
- В марте семеро человек получили травмы в результате стрельбы из пневматического пистолета, которую открыла 13-летняя ученица школы города Шадринск в Курганской области.
- В октябре в Керченском политехническом колледже в аннексированном Крыму 18-летний студент Владислав Росляков совершил массовое убийство, жертвами которого стал 21 человек, включая подозреваемого.
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