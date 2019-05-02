Активнутые и противные

Доброе утро!

В Японии началась новая эра Рэйва, на престол вступил император Нарухито. Обе церемонии – ухода на покой теперь уже почетного императора Акихито и восшествия на престол его сына – были очень красивыми. В других частях планеты красоты меньше:

На первомайских акциях по всей России задержаны более 120 человек.

Путин подписал закон об изоляции рунета и упростил получение российского гражданства еще и бывшим жителям Донбасса и Крыма.

Россия назначила нового посла в Беларуси. Прежний, по слухам, отозван по личной просьбе Лукашенко.

Тереза Мэй уволила министра обороны из-за утечки информации с закрытых переговоров Совета национальной безопасности.

В нас тупление

На разнообразных первомайских акциях по всей России были задержаны более 120 человек. Больше и жестче всего задерживали в Петербурге – там в отделениях полиции оказались 68 человек, шедших в третьей колонне демонстрации (в первой были “Единая Россия” с профсоюзами и врио губернатора Бегловым во главе, во второй – КПРФ, а в третьей – все остальные). Этим всем остальным дали пройти 400 метров, потом началась очень неласковая загрузка людей в автозаки: фотографа избили, одной из участниц сломали плечо, у главы местного штаба Навального – ушиб ребра, депутат Максим Резник был вызволен из автозака в одном ботинке и с синяком.

По данным “Фонтанки”, такая жесткость объясняется тем, что петербургской полицией теперь руководят присланные из Москвы специалисты (“новые люди – новые правила”). В городской администрации массовые задержания объяснили “провокацией” со стороны “зачинщиков”. Выступая на митинге на Дворцовой, врио губернатора Беглов оговорился и назвал жителей Петербурга “активнутыми и противными” вместо “активных и позитивных”.

Андрей Пивоваров (один из лидеров “Открытой России” в СПб) и Александр Шуршев (глава местного штаба Навального) арестованы на 10 суток за организацию несогласованного мероприятия. На самом деле демонстрация в целом была согласована – просто лозунгов типа “Путин не вечен” на ней не предполагалось (хотя кто возьмется утверждать обратное?).

В других городах России проходили, наряду с демонстрациями, еще и монстрации – шествия под абсурдными лозунгами типа “Кто сжег кнопки в моем социальном лифте?”, “Достать чернил и плакат” или “В нас тупление”. Лучшая монстрация состоялась в Махачкале: там полиция просто отобрала у людей абсурдные лозунги. Здесь – интервью с организаторами монстраций из разных городов.

Полиция отметила Первомай трудовыми подвигами не только в России: в Казахстане на акциях за бойкот президентских выборах в разных городах задержали 80 человек.

Путин подписал

Президент России подписал закон об изоляции рунета (он вступит в силу 1 ноября) и упростил процедуру получения российского гражданства для живущих в России украинцев из Крыма и “некоторых районов” Донбасса и граждан Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, родившихся в РСФСР и получивших гражданство СССР (как правило, это дети просоветских чиновников из этих стран).

МИД Украины выразил протест в связи с выдачей российских паспортов и заявил о юридической ничтожности указов Путина. Российский МВД, со своей стороны, утверждает, что "86% граждан" так называемых “ЛНР” и “ДНР” хотят получить российское гражданство.

Путин, кроме того, отозвал из Беларуси посла Михаила Бабича и отправил туда послом сенатора и бывшего губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева. Бабич был послом в Минске с августа прошлого года (до этого его не принял в этом качестве Киев, ссылаясь на связи Бабича с российскими спецслужбами) и конфликтовал с белорусским МИДом. По данным источников Ъ, Бабич должен был активизировать процесс интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства. Лукашенко будто бы лично попросил Путина убрать Бабича, пообещав взамен самостоятельно начать эту самую интеграцию. На это ему дали год. Все это может свидетельствовать о намерении Путина возглавить Союзное государство после истечения его президентского срока в 2024 году.

Еще об Украине

ЦИК Украины подвел официальные итоги президентских выборов и официально объявил победителем Владимира Зеленского. Reuters утверждает, что в 2013 году жена Зеленского купила пентхаус в Крыму за полцены, а теперь продает его в четыре раза дороже, чем купила. В пресс-службе Зеленского сказали, что все было законно.

Неожиданная новость об Украине пришла из Чехии: Конституционный суд Чешской республики постановил, что в действиях владельца остравского отеля, который отказывался заселять россиян, пока они не подпишут бумажку с осуждением аннексии Крыма, не было дискриминации. Суды низших инстанций штрафовали отельера, теперь штраф отменен.

Российская рутина

В Архангельской области против активиста движения “Поморье – не помойка” Андрея Боровикова возбудили уголовное дело по статье о неоднократном нарушении порядка проведения митингов (до сих пор по ней был осужден один человек, Ильдар Дадин).

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 15 тысяч евро организатору акции "Он вам не Димон" в Казани (ее штрафовали и арестовывали) и признал незаконной блокировку ВКонтакте за призыв к митингу.

Главу МВД Ингушетии уволили в связи с неэффективным разгоном митинга в Магасе.

Ингушский депутат-единоросс украл невесту, его оштрафовали на 200 тысяч рублей.

В дальних странах

Премьер Великобритании Тереза Мэй уволила министра обороны Гэвина Уильямсона за утечку информации с закрытых переговоров Совета национальной безопасности, на которых обсуждалось возможное сотрудничество Великобритании с китайской корпорацией Huawei по развертыванию сетей 5G. Новым министром обороны впервые в истории страны стала женщина.

Генпрокурор США Уильям Барр дал показания в Конгрессе США в связи с докладом Мюллера. Выяснилось, что Мюллер был недоволен кратким изложением своего доклада, который подготовил Барр. Барр еще раз подтвердил, что президента Трампа не будут уголовно преследовать за препятствование правосудию в рамках расследования Мюллера.

Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу дали 50 недель тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог в 2012 году. Сегодня британский суд продолжит рассмотрение вопроса о его экстрадиции в США.

Основатель Facebook Марк Цукерберг объявил о крупной реформе соцсети: новостная лента утратит свое центральное положение.

В Венесуэле заблокированы несколько популярных соцсетей, чтобы не позволить лидеру оппозиции Хуану Гуайдо воспользоваться ими для организации массовых протестов. Гуйадо утверждает, что заручился поддержкой военных, президент Мадуро тем временем анонсировал реформы (точнее, “великий план изменений”). Госсекретарь США Майк Помпео говорит, что Мадуро в начале протестов хотел бежать на Кубу, но его переубедили россияне. Москва это отрицает, Вашингтон выступает с грозными заявлениями, ЕС призывает к сдержанности.

Шесть ссылок

Разговоры с авторами. Александр Ласкин рассказывает о двух своих книгах: “Мой друг Трумпельдор” – документальном романе о знаменитом российском и еврейском герое и “Петербургские тени” – документальной повести о Зое Борисовне Томашевской, близко знавшей Ахматову, Зощенко, Бродского. Или беседа с политологом Владимиром Разуваевым, автором книги “Анатомия политической интриги”.

Феминистское. Отрывок из книги Ольги Шныровой “Суфражизм в истории и культуре Великобритании” (изд-во Ивана Лимбаха) и фрагмент книги Флавии Фиджери “Художницы” (изд-во Ad Marginem), в которой рассказывается исключительно о художницах-женщинах.

Издатель и поэт. Интервью с главредом издательства Individuum Феликсом Сандаловым (про нон-фикшн, тиражи, пиратство и одну важную особенность России). Или разговор с поэтом Оксаной Васякиной, в том числе и про феминизм.

Искренне Ваши,

Семь Сорок