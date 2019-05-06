Мосгорсуд отказался признавать блокировку клипа Хаски незаконной

Московский городской суд отказался признать незаконной блокировку клипа "Иуда" рэп-исполнителя Дмитрия Кузнецова, известного под псевдонимом Хаски. Об этом сообщает ТАСС.

В марте суд первой инстанции отклонил иск рэпера к Роскомнадзору и МВД. Тогда юрист МВД заявил, что "в клипе осуществляется способ так называемой "закладки" наркотических веществ". Однако представитель ведомства не смог назвать вещество, о котором он говорит. По его мнению, в видеоролике описано, как уйти от ответственности за распространение наркотиков.

О блокировке клипа Хаски "Иуда" по решению МВД стало известно в ноябре 2018 года. Просмотр видео с российских IP-адресов в видеосервисе YouTube невозможен. Также в России заблокированы клипы исполнителя "Поэма о Родине", "Пуля-дура" и "Пироман 17".

Осенью прошлого года правоохранительные органы нередко срывали концерты рэпера в разных регионах России. В Краснодаре он был задержан после того, как исполнил песню на улице, и отправлен под административный арест, однако спустя несколько дней это решение было пересмотрено. В поддержку Хаски в Москве прошёл концерт известных рэп-исполнителей "Я буду петь свою музыку".