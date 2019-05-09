"Дедушка был расстроен". Куда ветераны не могут попасть в День Победы

Накануне Дня Победы в сети появились две истории о ветеранах, которые оказались на периферии праздника. Из-за перекрытий города и квот на парад ветеранам отказывали в возможности провести этот день так, как они хотят. Радио Свобода выяснило, куда ветеранам сложно попасть в этот праздник.

Центр города, и в том числе традиционное место встречи ветеранов – сквер у Большого театра, перекрывается с раннего утра. Для Парада с 5:30 перекроют около 30 улиц, площадей, мостов и набережных. Еще несколько улиц, а также Новинский, Страстной, Тверской бульвары и Триумфальную площадь закроют с 10:00 для выезда техники из центра города. Для проведения шествия "Бессмертный полк" с 05:00 и до окончания мероприятия перекроют 1-ю Тверскую-Ямскую, Тверскую и Моховую улицы, Театральный проезд, улицу Охотный Ряд, Кремлевскую и Москворецкую набережные, Большой Москворецкий мост. Также ряд станций метро будут работать только на вход и пересадку: "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека им. Ленина".

Так получилось, что сквер возле Большого театра, где ветераны встречались друг с другом, фактически окружен перекрытиями. Значительная часть перекрывается для парада, потом в 12 часов от Пушкинской площади по Страстному бульвару начинается шествие КПРФ, которое в час дня переходит в митинг на площади Театрального проезда. В КПРФ Радио Свобода сказали, что митинг продлится приблизительно час. А будут ли во время митинга на площадь пускать других людей, зависит от охраняющих. А затем в 15:00 начинается акция "Бессмертный полк", которая продлится до 19:00.

Сквер у Большого театра – знаковое место для ветеранов. Каждый год они собирались там, к ним подходили люди и поздравляли с праздником, дарили цветы и фотографии с прошлого года, спрашивали что-нибудь о войне. Но в прошлом году сквер закрыли для всех людей, в том числе и ветеранов.

Дедушка Ольги Розенберг, который иногда передвигается в инвалидной коляске, в прошлом году приехал в сквер 9 мая. Но пройти ему не дали, объяснив запрет мерами безопасности в связи с шествием "Бессмертного полка". Тогда семье пришлось поехать в Парк Горького.

– Там нет какой-то особой программы, – говорит Ольга. – Просто точно так же ходят люди, гуляют. Но там намного больше территория, все стоят по разным углам – нет ощущения общего праздника. Он тогда ничего не сказал – он очень тактичный и интеллигентный человек. Но, конечно, он был расстроен.

В этом году мужчина решил заранее подготовиться и написал письмо на сейте мэра Москвы с просьбой пустить его в сквер.

– Ему пришел странный ответ, – говорит Ольга. – Что в связи с антитеррористической безопасностью будет усиление, ограждение и так далее. Никаких предложений по поводу того, как решить эту проблему, не было. Это старое место встречи ветеранов, они всегда там были.

Проблему удалось решить только после того, как Ольга описала свою историю в Фейсбуке. С ней связался руководитель Департамента труда и социальной защиты населения – так дедушка Ольги получил разрешение быть в сквере.

Но дело еще и в том, что раз в сквер так сложно попасть, традиционные встречи с ветеранами в этом месте станут практически невозможными. Другой собеседник Радио Свобода именно по этой причине решил не пытаться попасть к Большому театру.

Отец Павла Капеля тоже каждый год проводил праздник там, но в позапрошлом году в сквер пустили только ветеранов, а в прошлом – вообще никого.

– Мы не пойдем туда – это не имеет смысла. Даже если нас пустят – не пустят людей, которые каждый год приходят поздравить ветеранов. И тогда какой смысл нам одним сидеть в скверике.

Еще сложнее, пожалуй, ветеранам попасть на Парад Победы на Красной площади. Получить место на трибуне можно только по квотам, которых выделяют не так много. Так, в пригласительном на парад отказали 93-летней узнице фашистских лагерей Марии Федоровне Каштановой. На Истринский район, где живет Каштанова, выделили только три квоты.

–​ В соцзащите только сослались на Совет ветеранов и сказали, что им спускают квоты, – говорит внучка Каштановой Инесса Холоденина. – Кто распределяет квоты, сколько вообще мест, сколько квот – этой информации нигде нет. Когда мы начали изучать эту тему, мы ничего не нашли. В разных источниках разрозненные данные. На форумах пишут, что на Красной площади порядка 5000 мест, 2000 отдаются под ветеранов. Актуальной информации на этот год мы не нашли. Еще в 2014 году "Коммерсант" публиковал статью, где координатор "Бессмертного полка" комментирует, что с каждым годом выделяют все меньше мест для ветеранов. На 2014 год было минус 500 мест. Кому распределяются места – неизвестно.

Для Марии Федоровны это первый День Победы в Москве. До этого она жила в селе Кулунда Алтайского края, и только недавно родственники перевезли ее в столицу. Побывать на параде было ее мечтой, и внучка решила ее реализовать. Как и Ольга Розенберг она рассказала свою историю в Фейсбуке, после чего хоть что-то начало двигаться.

В Департаменте труда и социальной защиты населения пообещали решить эту проблему. Из администрации к бабушке приехали с букетом и поздравлениями, а в местных газетах написали: "Мария Каштанова будет на Параде Победы". 7 мая у Марии Каштановой все еще не было приглашения на парад, а за день до праздника стало известно, что пригласительные ветерану и ее внучке уступили две девушки, которые прочитали пост Инессы. Пригласительные от властей появились в последний день перед праздником, и чтобы попасть на Парад, нужно было приехать к администрации к 5 утра. Как пишет Инесса, по гостевым пригласительным достаточно быть на месте в 9:30.

– Это ее первый праздник в Москве. Я, честно говоря, боюсь, как бы не последний. Она сама говорит, что в 93 года тяжело поменять место жительства, прилететь на самолете из Новосибирска в Москву. В июле ей будет уже 94, и она сама говорит, что, наверно, это ее последнее 9 мая. Это была ее давняя мечта, которая, казалось, уже никогда не сбудется.

После публикации поста с Инессой стали связываться люди, которые попадали в аналогичные ситуации. Так она узнала, что билеты на парад можно просто купить. Об этом ей рассказал мужчина из Кузбасса, который в 2015 году приехал на парад за 174 тысячи рублей. Он обслуживался по приоритетному направлению в банке ВТБ-24. А возможность попасть на парад предлагалась как VIP-услуга.

Большинство людей, которые когда-либо присутствовали на параде, не знают оборотную сторону медали

– Его встречали как VIP-персону, забирали из аэропорта. На тот момент он не знал, что есть такая проблема, и ветераны не могут попасть на праздник. Ему предложили, и он согласился. Большинство людей, которые когда-либо присутствовали на параде, просто не знают оборотную сторону медали. Те, кто может и хочет попасть на трибуны на свой собственный праздник, могут сделать это только по квотам. А кому выделяются все остальные места – неизвестно. Меня возмущает сама система. А почему это конфиденциальная информация? Мы – граждане этой страны, мы платим налоги. За эти деньги работают чиновники, которые и распределяют квоты. Почему мы не можем узнать, кто сидит у нас на трибунах? Такая проблема ведь не только в Москве: мне писали люди из Йошкар-Олы, из Хабаровска и рассказывали то же самое.

Телеканал "Дождь" обратил внимание на то, что на Параде Победы можно встретить российских звезд разной величины: все они выкладывают фотографии с Красной площади. В прошлом году там был Стивен Сигал, который в 2016 году получил российское гражданство, а также шестилетние дети Филипа Киркорова.

Несмотря на то, что Мария Каштанова с внучкой в этом году будет на параде, Инесса все же хочет разобраться, кто и как выделяет квоты на ветеранов. Сейчас она ждет ответа на запрос в Общественную палату РФ и ведет хронику событий после публикации поста.

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