В Литве президентские выборы должны определить следующего главу государства

Избиратели в Литве пришли в воскресенье на участки для голосования, чтобы выбрать следующего президента республики. На высший пост в государстве претендовали девять кандидатов. Действующий президент Даля Грибаускайте отработала два пятилетних мандата.

Если ни один из кандидатов не наберёт более 50-процентов, то второй раунд состоится 26 мая, что совпадёт с выборами в Европейский парламент.

Фаворитами выборной кампании, согласно опросам общественного мнения, в преддверии дня голосования стали бывшая премьер-министр Ингрида Симоните (консерватор), премьер-министр Саулиус Сквернелис (левый центрист), и экономист Гитанас Науседа (независимый кандидат от правоцентристов).

Избирательная кампания проходила в обстановке недовольства граждан экономическим неравенством и коррупцией.