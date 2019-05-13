Обвиняемым по симферопольскому делу "Хизб ут-Тахрир" продлили арест

Суды в Симферополе, Ростове и Таганроге продлили на три месяца, до 15 августа арест девятерым из двадцати четырёх обвиняемых по симферопольскому делу "Хизб ут-Тахрир".

Киевский районный суд Симферополя продлил арест Раиму Айвазову,

задержанному 17 апреля при пересечении административной границы с Херсонской областью. Его дело соединили с остальными задержанными ранее крымско-татарскими мусульманами.

После судебного заседания, которое проходило в закрытом режиме, адвокат Айвазова Мария Эйсмонт рассказала, что подзащитный заявил об инсценировке расстрела, которой подвергли его сотрудники ФСБ после задержания. Обвиняемого якобы вывезли в поле, поставили на колени и стреляли возле головы в землю, после чего доставили в управление ФСБ по Крыму, где оформили задержание. Адвокат

подала ходатайство о вынесении частного определения в адрес

сотрудников ФСБ, а также намерена подать жалобу на их действия в

военную прокуратуру.

Продление ареста остальным пятнадцати фигурантам дела ожидается 14 мая.

Сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии 27 марта провели в аннексированном Крыму обыски в домах крымско-татарских активистов, в том числе участников общественного объединения "Крымская солидарность". Более двадцати человек были задержаны, а затем арестованы по делу об участии в "Хизб ут-Тахрир". Эта религиозная организация в России признана террористической и запрещена.

Защитники арестованных по делу "Хизб ут-Тахрир” крымчан считают их преследование незаконным. Протест в связи с задержаниями крымских татар выразили Евросоюз и США, их представители требуют освободить всех арестованных.