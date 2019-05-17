Министры СЕ предложили вернуть России право голоса в ПАСЕ

Совет Европы готов вернуть России право голоса в Парламентской ассамблее (ПАСЕ). Москва была лишена этого права в 2014 году за незаконную аннексию Крыма.

О готовности ПАСЕ говорится в заявлении, принятом главами МИД 47 государств-членов Совета Европы на заседании в Хельсинки в пятницу, 17 мая. Документ был принят большинством голосов. Против предложения голосовали представители Украины, Грузии, Эстонии, Латвии, Литвы. Армения и Россия воздержались. Окончательное решение по данному вопросу должна принять Парламентская ассамблея Совета Европы, сообщает "Немецкая волна".



Комитет министров высказался за предоставление России возможности срочно назначить делегацию для участия в пленарном заседании ПАСЕ в конце июня. Важность этого заседания связана с предстоящим на нём избранием нового генерального секретаря Совета Европы и нескольких судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).



Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas), комментируя принятое в Хельсинки решение, написал в Твиттере: "Хорошо, что мы договорились о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее и в Совете Европы, особенно потому, что это сохраняет за миллионами россиян право обращаться в Европейский суд по правам человека".