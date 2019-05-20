Адвокаты и прокуратура обжаловали приговор Мамаеву и Кокорину

Прокуратура России обжаловала приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, осужденным за хулиганство и побои. Государственное обвинение просит переквалифицировать действия осужденных как "предварительный сговор". Жалобу на приговор подали также адвокаты футболистов, сообщает "Интерфакс".

По словам юристов, Мамаева и Кокорина, прокуратура не собирается ужесточать наказание для их подзащитных. Ранее при вынесении приговора суд заявил, что не обнаружил в действиях футболистов предварительного сговора.

В начале мая Пресненский суд Москвы признал виновными футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также брата Кокорина Кирилла и футбольного тренера Александра Протасовицкого в хулиганстве и причинении лёгкого вреда здоровью, назначив им наказания в виде лишения свободы.

Братья Кокорины получили по полтора года колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий – по одному году и пяти месяцам. Суд постановил уничтожить орудие преступления – деревянный стул, которым был избит чиновник Денис Пак.