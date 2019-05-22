Художник Бэнкси выставил свою новую работу в Венеции

Анонимный художник Бэнкси выставил свою новую работу на улице в Венеции. Инсталляция называется "Венеция в масле" и представляет собой несколько картин, которые объединяются в один рисунок. На нём в город прибывает большой круизный лайнер, который загрязняет своими отходами окружающую среду.

"Разместил инсталляцию на Венецианском биеннале. Несмотря на то что это самое крупное и престижное мероприятие посвященное искусству в мире, по каким-то причинам меня никогда на него не приглашали." - написал Бэнкси на своей странице в инстаграм.

Британец Бэнкси – один из самых известных уличных художников в мире. О том кто скрывается за этим псевдонимом практически ничего не известно. В октябре 2018 года одна из работ Бэнкси была продана на аукционе Sotheby's за 1,4 миллиона долларов и самоуничтожилась после продажи. Некоторые работы художника продаются за "суммы с шестью нулями", – пишет Би-би-си.

Венецианская биеннале – международная художественная выставка и форму мирового искусства. Мероприятие проводится раз в два года с участием международного жюри.