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Активистку оштрафовали на 15 тысяч рублей за акцию "Извинись за Екб"

Суд в Москве оштрафовал на 15 тысяч рублей активистку Лилию Осипову за акцию с баннером "Извинись за Екб" у резиденции главы Русской православной церкви. Об этом сообщает пресс-секретарь "Ассоциации народного сопротивления" Никита Зайцев в своём телеграм-канале.

Осипову признали виновной в участии в несогласованном мероприятии, которое создало помехи движению транспорта.

Акция у резиденции главы Русской православной церкви прошла 16 мая. Активисты растянули на ограде баннер с надписью "Извинись за Екб" и зажгли дымовые шашки. Таким образом, активисты поддержали жителей Екатеринбурга, которые выступают против строительства храма на месте сквера у Театра драмы.

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