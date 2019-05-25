В Каннах "Золотая пальмовая ветвь" вручена фильму "Паразиты"

72-й Каннский кинофестиваль завершился победой южнокорейского режиссёра Пон Чжун Хо, получившего «Золотую пальмовую ветвь» за сатирический триллер о классовой борьбе «Паразиты».

Пон Чжун Хо – знаменитый южнокорейский режиссер, автор «Воспоминаний об убийстве», «Матери», «Сквозь снег». Он второй раз участвовал в конкурсе. Получая «Золотую пальмовую ветвь», он сказал, что французское кино всегда его вдохновляло и отдельно назвал двух наиболее повлиявших на него режиссеров – Клода Шаброля и Анри-Жоржа Клузо. Его «Паразиты» рассказывают о бедной семье, которая разными ухищрениями и манипуляциями целиком устраивается на разные работы (репетитор английского, водитель, помощница по хозяйству, «арт-терапевт») в роскошный дом богачей. Пон Чжун-Хо выстроил симметричную структуру (две семьи из четырех человек по обе стороны) и сложную динамику их отношений – фильм меняет регистры от комедии и сатиры до кровавого триллера. Режиссер очень просил журналистов не выдавать зрителям сюжет фильма.

Вторая по значимости награда – Гран-при – досталась снятой в Сенегале «Атлантике» Мати Диоп, первой женщине африканского происхождения в конкурсе Каннского фестиваля. Эта сновидческая сказка о призраках Дакара, возвращающихся домой требовать долги и искать возлюбленных, – полнометражный дебют Диоп, племянницы сенегальского классика Джибрила Диопа Мамбети.

Приз за лучшую режиссуру получили классики социального кино – братья Жан-Пьер и Люк Дарденны. До этого они семь раз участвовали в конкурсе Каннского фестиваля, дважды становились лауреатами «Золотой пальмовой ветви», а также выигрывали Гран-при и награду за лучший сценарий. Их новая картина «Молодой Ахмед» рассказывает о подростке, увлекшемся радикальным исламом и ставшим фундаменталистом. Он пытается убить свою учительницу.

Четвертый по значимости «Приз жюри» разделили между двумя фильмами – дебютом Ладжа Ли «Отверженные» и бразильским фантастическим вестерном «Бакурау», снятым бывшим кинокритиком Клебером Мендонсой Фильо. Выходец из бедной окраины Парижа Ладж Ли превращает хорошо знакомый ему, снятый с документальной достоверностью, мир – в романный, видит в нём "Отверженных" Виктора Гюго. Главные герои – трое полицейских, выстраивающие сложный баланс сил между местными криминальными группировками и этническими меньшинствами. Однажды чернокожие дети похищают львенка из цыганского цирка и это приводит к резне. В «Бакурау» действие происходит в недалеком будущем, "через несколько лет", как сообщает вступительный титр. В бедной деревне Бакурау, лишенной политиками доступа к питьевой воде, отключают электричество, сама она исчезает с электронных карт. Договорившись с местным мэром, группа иностранных туристов под предводительством Удо Кира приехала поохотиться на людей. Оборону города возглавляет не то ведьма, не то врач в исполнении Сони Браги.

Приз за лучшую мужскую роль роль получил Антонио Бандерас, сыгравший в автобиографической картине Педро Альмодовара «Боль и слава». Он сыграл режиссёра в кризисе Сальвадора, который перестал снимать кино и глушит душевную и физическую боль героином. Во время наркотических приходов к нему возвращаются детские воспоминания, прежде всего – о недавно умершей матери, а также о любви молодости.

Лучшая женская роль – Эмили Бичем за хоррор «Маленький Джо». Это англоязычный дебют австрийского режиссера Джессики Хауснер. Маленьким Джо называют выведенный в лаборатории новый цветок, который в благодарность за заботу выделяет особый гормон, делающий людей счастливыми. Героиня Эмили Бичем, придумавшая цветок мать-одиночка, допустила неестественную генную мутацию: он стерилен, не способен к размножению, одному из главных жизненных инстинктов. Теперь ей кажется, что цветок подчиняет себе людей, включая её сына и коллег, чтобы спастись и сохранить себя.

Лучший сценарий – «Портрет девушки в огне» Селин Сьяммы, французская мелодрама о любви художницы и девушки-модели в XVIII веке.

Особого упоминания жюри удостоился известный палестинский режиссер Элиа Сулейман за автобиографическую трагикомедию «Должно быть, это рай», где он сам сыграл главную роль. Он же получил приз международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ.

Жюри возглавлял мексиканский режиссер Алехандро Гонсалеса Иньярриту ("Сука-любовь", "Бёрдмэн"). Вместе с ним судили конкурс режиссёры Йоргос Лантимос ("Фаворитка"), Павел Павликовски ("Ида"), Келли Райхардт ("Венди и Люси"), Аличе Рорвахер ("Чудеса"), Робен Кампийо ("120 ударов в минуту"), а также художник и режиссер Энки Билал, актриса Эль Фэннинг и актриса и режиссер из Сенегала Маймуна Н'Диайе. В основной конкурс вошла двадцать одна картина. Российских фильмов в основном конкурсе нет, но во второй конкурсной программе "Особый взгляд" были представлены две работы из России – "Дылда" Кантемира Балагова, ученика Александра Сокурова, и "Однажды в Трубчевске" Ларисы Садиловой. «Дылда» получила приз за лучшую режиссуру и приз ФИПРЕССИ.