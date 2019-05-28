Министерство финансов США раскрыло список документов, на которых основывалось решение включить миллиардера Олегу Дерипаску в список близких к Кремлю олигархов и наложить на него санкции. Среди раскрытых материалов — статьи в британских газетах и запросы в сервис Google Maps.

Список документов, перечисленных на двух страницах, рассекречен Министерством финансов США в рамках подготовки ответа на судебный иск Дерипаски к этому ведомству, напоминает Русская служба Би-би-си. Иск российского олигарха рассматривается в федеральном окружном суде по округу Колумбия в Вашингтоне.

15 марта Олег Дерипаска подал в суд на минфин и его главу Стивена Мнучина, а также на Управение минфина, ведающее санционной политикой. Бизнесмее потребовал снятия персональных санкций, удаления своего имени из кремлёвского доклада и запретить называть себя олигархом.

Ранее, 6 апреля того же года минфин США ввел санкции против Дерипаски и его компаний. Имя миллиардера фигурировало в расследовании вмешательства России в президентские выборы в США. Выяснилось, что сейчас уже осужденный экс-советник Трампа Пол Манафорт работал на Дерипаску, а с бизнесменом контактировал через Константина Килимника. В США Килимника связывают с российской разведкой.