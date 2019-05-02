Член Палаты лордов — верхней палаты парламента Великобритании — барон Грегори Баркер получил от четырёх до пяти миллионов долларов за снятие санкции с компаний российского олигарха Олега Дерипаски, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с темой.

Баркер, который возглавляет совет директоров одного из крупнейших в мире производителей алюминия, холдинга En+, разработал план по спасению компании из-под американских санкций. По итогам его работы Вашингтон принял решение отменить ограничения в отношении ключевых активов Дерипаски в обмен на его отказ от контроля над компаниями.

Санкции против Олега Дерипаски и ряда контролируемых им компаний, в том числе En+, были введены в начале апреля 2018 года в соответствии с законом США "О противодействии противникам Америки".

"Российское правительство предпринимало вредоносные действия по всему миру, включая продолжающуюся оккупацию Крыма, подстегивание насилия на востоке Украины, снабжение режима Асада оружием в то время, как он бомбил собственных граждан, попытки подрыва западных демократий и злонамеренную киберактивность. Российские олигархи и элиты, которые получают выгоду от этой коррумпированной системы, более не будут изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности их правительства", – говорилось в заявлении министра финансов США Стива Мнучина.

Дерипаска считает, что настоящей причиной его попадания в санкционный список стали внутриполитические вопросы США. Он судится с правительством страны, требуя снять с себя все ограничения. Его юристы объявили награду в 600 тысяч долларов за журналистское расследование, которое сможет выяснить причины его попадания в список, не озвученные Министерством финансов.