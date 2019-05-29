В Косове просят снять иммунитет с российского сотрудника миссии ООН

Прокурор в Косове попросил власти частично признанной республики о содействии в снятии иммунитета с российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощёкова. Об этом сообщает издание Insajderi. Краснощёкова вместе с еще около 20 человек накануне задержала местная полиция, позже россиянина отпустили.

По данным следствия, Михаил Краснощёков причастен к организованной преступности, предположительно на границе между Косовом и территориями, подконтрольными Белграду.

Кроме этого в отношении россиянина хотят возбудить уголовное дело о воспрепятствовании должностному лицу и групповом совершении преступления. Речь идёт о задержании Краснощёкова, во время которого тот якобы оказывал сопротивление.