В Косове просят снять иммунитет с российского сотрудника миссии ООН

Прокурор в Косове попросил власти частично признанной республики о содействии в снятии иммунитета с российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощёкова. Об этом сообщает издание Insajderi. Краснощёкова вместе с еще около 20 человек накануне задержала местная полиция, позже россиянина отпустили.
По данным следствия, Михаил Краснощёков причастен к организованной преступности, предположительно на границе между Косовом и территориями, подконтрольными Белграду.
Кроме этого в отношении россиянина хотят возбудить уголовное дело о воспрепятствовании должностному лицу и групповом совершении преступления. Речь идёт о задержании Краснощёкова, во время которого тот якобы оказывал сопротивление.
- Сотрудник Миссии ООН по делам временной администрации в Косове Михаил Краснощёков был задержан во вторник во время спецоперации полиции Косова. Того же дня местная полиция провела рейды на территориях четырёх муниципалитетов, преимущественно населённых сербами. Около 20 человек, в том числе не менее 7 сотрудников полиции и таможни сербского происхождения, задержаны по подозрению в причастности к организованной преступности.
- Кроме Краснощёкова был задержан еще один сотрудник ООН, о гражданстве которого не сообщалось. МИД России потребовал от властей Косова немедленно освободить россиянина, с призывом отпустить обоих сотрудников ООН выступил глава миссии международной организации в Косово Захир Танин. В последствии полиция их освободила.
- После инцидента президент Сербии Александр Вучич распорядился привести армию страны в полную боевую готовность.
- Сербские власти не контролируют территорию Косова с 1999 года. Косово объявило о независимости от Сербии в 2008 году. Независимость признали более 100 стран мира, в том числе США. Россия, Сербия, пять членов Евросоюза и ряд других стран не признают независимость Косова.
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