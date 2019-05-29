Музыкант Андрей Макаревич, писательница Людмила Улицкая, актёры Чулпан Хаматова, Лия Ахеджакова и Александр Филиппенко, диссидент Юлий Ким выступают вечером в среду в Сахаровском центре в Москве на вечере в поддержку председателя карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева. На мероприятии работает корреспондент Радио Свобода.

​Историк, специализирующийся на сохранении памяти жертв ГУЛАГа, арестован по обвинению в сексуальном насилии в отношении к несовершеннолетней приёмной дочери. Ранее его обвиняли в изготовлении детской порнографии с её участием, но он был оправдан. Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор, а затем на него завели новое уголовное дело. По предъявленным обвинениям 62-летнему историку грозит заключение на срок до 20 лет.

Правозащитный центр "Мемориал" считает уголовное преследование Дмитриева политически мотивированным. Историк отрицает обвинения в свой адрес. В 2018 году он стал лауреатом правозащитной премии Московской Хельсинкской группы.