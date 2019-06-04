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Дороги к свободе

Украинский дефолт: пропаганда или возможность? Эфир в 20:32

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Если объявят дефолт, как это скажется на будущем страны?

О возможностях и рисках украинского дефолта Виталий Портников беседует с украинским финансистом Тарасом Козаком и российским экономистом Владимиром Иноземцевым. Эфир в 20:32.

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