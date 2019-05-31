Научный руководитель Путина вновь стал богатейшим ректором России

Самым богатым ректором в России вновь оказался бывший научный руководитель президента Владимира Путина Владимир Литвиненко. Об этом сообщает РБК со ссылкой на декларации доходов ректоров российских вузов.

Возглавляющий Горный университет Санкт-Петербурга Литвиненко уже четвёртый год подряд лидирует в списке самых богатых ректоров. По официальным данным, в 2018 году он заработал почти 240 миллионов рублей.

Кроме около 7 миллионов заработной платы за работу ректором Горного университета, Литвиненко также получил дивиденды от компании "ФосАгро", в которой ему принадлежит почти 20 процентов акций. В 2017 году бывший научный руководитель российского президента заработал немного больше – около 250 миллионов.

Вторым в списке самых богатых ректоров России оказался руководитель РАНХиГС Владимир Мау, который заработал более, чем в два раза меньше Литвиненко – около 107 миллионов рублей. За ним следует возглавляющий Всероссийскую академию внешней торговли (ВАВТ) Сергей Синельников-Мурылев. Его доход составил почти 60 миллионов.

Ректор Высшей школы экономики, депутат Мосгордумы Ярослав Кузьминов занял четвёртое место, заработав 53 миллиона рублей. При этом ректор МГУ оказался лишь на 17-й позиции: Виктор Садовничий задекларировал доход в 18,5 миллиона.