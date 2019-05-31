В Луизиане запретили аборты на сроках позднее шести недель

Губернатор Луизианы, демократ Джон Бел Эдвардс подписал закон, запрещающий проводить в штаты аборты после того, как можно услышать сердцебиение плода. Об этом сообщает Buzzfeed News. Таким образом запрещаются аборты на сроке позднее шести недель – в этот период женщина даже может не знать, что она беременна, отмечает издание.

Ранее законопроект, разработанный при поддержке сенатора Джона Милковича, был одобрен большинством голосов парламентом штата. Луизиана стала пятым штатом, запретившим аборты – после Джорджии, Кентукки, Миссисипи и Огайо. За аналогичный закон проголосовали также законодатели в Миссури.

Закон в Луизиане не вступит в силу, если федеральный суд не поддержит аналогичный законопроект в Миссисипи. Он был временно заблокирован из-за возможного несоответствия конституции.