Курсанта, придумавшего "план захвата казармы", отправили на лечение

Московский окружной военный суд постановил направить на принудительное лечение 20-летнего курсанта Вадима Осипова, обвиняемого в подготовке теракта. От уголовной ответственности его освободили, сообщает "Интерфакс". Поместить Осипова в психиатрическую больницу ранее попросила прокуратура.

Эксперты пришли к выводу, что Осипов не осознавал своих действий и страдал неким психологическим расстройством.

Курсанта Военно-космической академии имени Можайского Вадима Осипова арестовали в мае 2017 года в Санкт-Петербурге. Поводом послужили найденный у курсанта план казармы с пометками о возможных действиях по ее захвату, а также скачанная на мобильный телефон книга "Русская кухня. Азбука домашнего терроризма", признанная в России экстремистской.​

Действия Осипова были расценены как подготовка теракта. До этого ему предъявили обвинение в содействии терроризму. Вадим Осипов настаивает, что не планировал совершать теракт и вдохновлялся "книжками про диверсантов". Он обратился за поддержкой к министру обороны России Сергею Шойгу.