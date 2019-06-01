Его тело передавали родственникам в цинковом гробу под присмотром ФСБ. Он погиб в бою под Дейр-эз-Зором 7 февраля, однако гроб родные получили лишь через два с лишним месяца. В документах датой смерти значится 18 марта – день выборов президента России. Это история еще одного бойца "ЧВК Вагнера", погибшего в Сирии: "вагнеровские" ордена выгравированы на его надгробии, его сестра хочет "посмотреть в глаза людям, отправившим брата на смерть" и посвящает ему стихи, а заведующая музеем воинской славы в его школе не может решить, как сделать стенд в память о погибшем – она знает о его участии в сирийской войне, но не имеет права рассказать об этом официально.

Один из бывших командиров подразделения "ЧВК Вагнера", которую независимые расследователи связывают с Главным разведывательным управлением ВС РФ, в марте 2019 года рассказывал в интервью Радио Свобода, что Евгений Пригожин, куратор и один из предполагаемых спонсоров "вагнеровцев", окончательно рассорился с министром обороны России Сергеем Шойгу после катастрофического поражения, которое бойцы ЧВК потерпели год назад, 7 февраля 2018-го, в столкновении под сирийским городом Дейр-эз-Зор. Участники боя винили в этом поражении Министерство обороны, которое якобы обещало им прикрытие с воздуха, но в итоге не сдержало обещания. Столкновение с силами оппозиционной сирийской группировки "Сирийские демократические силы" и помогавшими им американскими войсками привело к гибели примерно ста человек – в основном российских наемников. Сразу после боя различные источники говорили и о 200, и о 300 погибших. Точное количество установить невозможно: бойцы "ЧВК Вагнера" участвуют в сирийском конфликте неофициально, хотя и тренируются на базе в Краснодарском крае, расположенной бок о бок с войсковой частью ГРУ.

Многие из воевавших в Сирии "вагнеровцев" до этого участвовали в конфликте на востоке Украины на стороне пророссийских сепаратистов, где они, например, брали штурмом аэропорт Луганска. Служба безопасности Украины время от времени публикует списки бойцов "ЧВК Вагнера", которые, по её данным, участвовали в бою под Дейр-эз-Зором: последний раз в этом списке было более 200 человек, в том числе почти 70 погибших. Радио Свобода уже несколько раз удавалось подтвердить данные украинской спецслужбы по открытым источникам – в основном, аккаунтам "вагнеровцев" и их родственников в социальных сетях.

25 мая международное волонтерское сообщество InformNapalm, отслеживающее активность российских военных и наемников в Украине и Сирии, опубликовало новый список участников и погибших в бою 7 февраля 2018 года. Активисты InformNapalm говорят, что список был передан им командой проекта "Ихтамнет_М0209", который также посвящен выявлению воевавших в Сирии и Украине россиян. В списке – данные 301 человека, в том числе 67 погибших. В основном это те же фамилии, что и в прошлых списках СБУ, однако есть и новые лица, о которых ранее известно не было.

Житель Ярославля Василий Кудричев (ударение на первый слог) родился 4 декабря 1984 года. Отучился в школе, пошел в армию, позже участвовал во второй чеченской войне. В 2007 году рядовой Кудричев получил памятную медаль "Участнику контртеррористической операции на Кавказе", в 2008-м – памятный знак "Участнику боевых действий". Эти медали, а также медаль "За ратную доблесть" выгравированы на надгробии Василия Кудричева на Осташинском кладбище в Ярославле. Но главное место на надгробной плите занимает не медаль, а орден "За кровь и храбрость". Его нет в официальном списке российских наград, но именно такими орденами награждали наемников "ЧВК Вагнера" за участие в сирийской кампании.

Имя и фамилия Василия Кудричева впервые появились в опубликованных СБУ списках погибших под Дейр-эз-Зором 7 февраля 2019 года. На его надгробии о Сирии не сказано ни слова, упомянуто лишь, что Кудричев является "участником боевых действий на Кавказе". На портрете Кудричева, выгравированном на надгробии, красуются не только два "вагнеровских" ордена "За кровь и храбрость" (один из них, судя по сплошной орденской ленте, выдан посмертно), но и крест "За отвагу и мужество", которым также награждали лишь бойцов "ЧВК Вагнера".

Радио Свобода уже рассказывало о том, как тела погибших в Сирии вагнеровцев доставляют родным: в цинковых гробах, в обстановке секретности, сообщая о гибели лишь спустя несколько недель или даже месяцев после даты, когда она произошла. С такой же практикой столкнулись и родственники погибших в бою под Дейр-эз-Зором: на носу были выборы президента, десятки похорон солдат по всей России играли не на руку властям, поэтому люди получили известия о гибели своих родных только после голосования, в конце марта или в начале апреля. В документах о смерти ставили даты, отличные от даты боя и последовавшего за ним дня, 7 и 8 февраля. Не стал исключением и Василий Кудричев: его тело было доставлено в Россию только в 20-х числах апреля, а официальной датой смерти был указан сам день выборов, 18 марта 2018 года.

"Наша дорога отныне к Синаю"

Эта фраза – строчка из стихотворения "Лазурь" ярославской поэтессы, писателя и драматурга Надежды Кудричевой, члена союза писателей России, частого гостя и участника литературных вечеров в Ярославле и других российских городах. Стихотворение, как следует из текста (ссылка, сохраненная копия), посвящено ее брату, тому самому Василию Кудричеву.

"Ну как же ты смог обогнать на отрезке тропинки, где мне надлежало сорваться?" – вопрошает Кудричева. В период с 23 апреля по 8 мая она опубликовала на своей страничке в социальной сети "ВКонтакте" целую серию стихотворений, посвященных брату. Одно из них называется "Прибаутки" и с первых же строк отсылает читателя к военным конфликтам за пределами России, в которых участвовали российские солдаты (ссылка, сохраненная копия):

Украина, Сирия,

ты о том просила ли?

Вам ли наших хоронить?

К нам теперь не подходить

ни с вопросом, ни с мольбой.

Досвидос. Окончен бой.

Кто за нашими придёт

канет в бездну. "Идиот"

не читали? Полистай.

Книга знатная. У стай

этим маем крен к Руси.

Знаем. Господи, спаси.

Через стихи Кудричевой нитью проходит тоска по погибшему брату и негативное отношение к властям, пославшим его воевать. Вот, например, стихотворение под названием "Дороженька" (ссылка, сохраненная копия):

Обмана Пут, навеселился всласть?

А граждане так за тебя болели,

на выборах смеялись и балдели,

поддерживая пустобрёха власть.

Страну убить, гламуром задушить

пытался несгибаемость славяней.

Мы встанем и таких отсыпем даней,

что не укоротить не перешить.

Носи с плеча шубейку, не грусти,

нам на морозе нынче очень жарко,

видать с костра огня швырнула Жанка,

чтоб веры звонкий стих в пути не стих.

Под первым стихотворением из этой серии, "Безответное", опубликованным 28 апреля и посвященным "светлой памяти брата", стоит подпись: "Кто знал и любил и любит – похороны завтра в 10 утра. Соловьёвка" ("Соловьёвка" – ярославская Клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьёва. – Прим. РС).

В интервью Радио Свобода Надежда Кудричева рассказала о том, как её отец получал цинковый гроб, в котором якобы находилось тело Василия, под присмотром "фээсбэшников"; как другим погибшим в бою 7 февраля проставили в свидетельствах о смерти случайные даты гибели, чтобы не поднимать шумихи накануне выборов; и как родным сообщили, что в Сирии Василий Кудричев был всего лишь в качестве "туриста". Надежда Кудричева говорит, что больше всего хочет "посмотреть в глаза тем, кто гробит наших парней". "Я сама могу командовать собственным расстрелом", – написала она корреспонденту Радио Свобода в ответ на вопрос о возможности использования этой записи в нашем эфире и на сайте:

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– Правда ли, что ваш брат, Василий Николаевич Кудричев, погиб в Сирии, в том известном бою?

– Итак, информация, данная мне государством: 18 марта 2018 года мой брат погиб в Сирии, якобы. Причём, цинковый гроб. Моему родному папе, которому гроб выдавали в Ростове-на-Дону, там стояло два парня с автоматами, фээсбэшники, сказали, что это он. Естественно, опознать ничего невозможно, потому что настоящий бой был 7 февраля. Короче, мой брат – один из тех, кого не нашли вообще. И на данный момент я уверена, что цинковый гроб прислали с другим телом. Те сведения, которые есть у меня, я вам сказала. То, что государство еще раз плюнуло в лицо всем родным, – это нам прислали орден "За кровь и мужество" с датой "18 марта 2018 года" (здесь Надежда Кудричева, вероятно, путает друг с другом названия "вагнеровских" орденов, которыми был награжден Василий, – "За кровь и храбрость" и "За отвагу и мужество". – Прим. РС). Русских парней, погибших 7 февраля, раскидывали по разным точкам и разным датам. Наше правительство, кто этим управлял, – что они делали вместо того, чтобы, если это был настоящий бой, хотя бы память общую сделать? Это уже не ко мне. Я – писатель.

Он никогда никому ничего не рассказывал

​– Он был официальным военнослужащим или в "ЧВК Вагнера"?

– До этого у него были медали за Чечню, чеченская кампания когда была, у него две медали есть за Чечню. Официально он – рядовой. И он никогда никому ничего не рассказывал. Он еще служил на космодроме. Когда я начала дома разбираться в вещах брата, там спецназ: и нашивки, и всякие петлички. То есть куда он пошел и что он сделал в итоге, я не знаю. Но я более чем уверена, что он жив.

– Вы думаете, что он жив?

– Я знаю, что он жив.

– Почему вы так думаете?

– Потому что я в конце февраля начала переживать, я плакала без причины вообще, я не спала ночами. Сведений от брата, ни звонков, ничего. Чтобы он не поздравил отца с 23 февраля, такого не бывало. Чтобы он не поздравил меня с 8 марта, такого не бывало. То есть уже он улетел в какие-то структуры государственные, лишнего я боюсь сейчас сказать, чтобы не навредить ему, потому что когда уходишь в секретные агенты, ставишь точку на всех связях мирских.

– Ваша версия в том, что он продолжает служить, сменив личность?

– Моя версия, что лет через 20 мы в Праге встретимся все вместе и поржём, выпьем хорошего пражского пива или чего-нибудь, сливовица у вас замечательная, и скажем – "придурки, блин, все эти главнокомандующие".

– Про то, что он воевал в составе "ЧВК Вагнера", вы ничего не знаете?

– Я всё, что знаю, официальную версию, вам сказала. А моя версия совершенно не стыкуется с версией государства.

– Его орден вам прислали прямо в Ярославль?

Даты дали всем разные. Разные города, разные точки

– Орден "За кровь и мужество", представьте, какая формулировочка? Там на ордене прямо написано. Стоит дата 18 марта 2018 года, хотя все знают, что официальный бой был 7 февраля. То есть огромный бой в Сирии, когда погибло русских парней немереное количество, это было 7 февраля. А даты дали всем разные. Разные города, разные точки. Это такой бред. Не нашли несколько парней, не только моего брата. Вообще никаких… То есть куда они делись, такого не бывает. Кто-то обязательно рядом служил, кто-то что-то помнит. Поэтому вот одна версия, которая мне больше всего нравится, я держусь за неё. У меня выхода нет. Я хотела с концертом поехать в Сирию, чтобы попытаться хоть что-то там найти, потому что я писатель, я актер и режиссер. Но мне сказали: "Надя, ты дура, если он реально жив, ты его подставишь просто не по-детски". Поэтому я просто сижу тихо-спокойно и пишу роман по этому поводу, за который меня или посадят, или Нобелевку дадут.

– Я читал ваши стихи, которые вы ему посвятили в прошлом году.

– Прекрасно. Стихи мои на страничке, пьесы мои на страничке. Кстати, все положительные герои, которые в них бывают, написаны с брата, потому что он реально очень добрый, очень умный, очень сильный и очень спокойный.

Когда отдавали цинковый гроб, сказали, что поехал он "туристом"

​– Как же его занесло в Сирию?

– Я не знаю, какой был приказ. Сказали, что он поехал "туристом". Представляете? Когда отдавали цинковый гроб, сказали, что поехал он "туристом". Зашибись, в Сирию! Не поехал бы он никогда туристом туда.

– А кто передавал гроб в Ростове-на-Дону? Российские военные?

– Два фээсбэшника с автоматами, стояли рядом, никаких лишних вопросов, никаких лишних сведений. На похоронах присутствовали два дяди в черных очках. Я думала, что это друзья брата. Когда я нечаянно там что-то у кого-то спросила, мне в ответ они поворачиваются и говорят: "Не фотографировать!" Я говорю – "Чего?!" Вы представляете, собрались все такие на похороны, и давай селфи устраивать. Тут до меня дошло, кто это. Они не в форме были, – рассказывает сестра Василия Кудричева Надежда.

Кудричева также рассказала, что, по ее сведениям, никаких компенсаций за гибель брата родным не заплатили, еще раз сославшись на то, что в Сирии он был в качестве "туриста". Подтвердить эту информацию Радио Свобода не удалось, однако друг Василия Кудричева Дмитрий Шмарин в переписке с нами подтвердил, что тот участвовал в бою под Дейр-эз-Зором: "Да, он был там", – написал Шмарин. На другие вопросы он не ответил, а позже удалил и это сообщение. "Спи спокойно, дорогой друг, мы тебя никогда не забудем и память о тебе навсегда останется в наших сердцах", – таким текстом сопроводил Шмарин опубликованную им 28 апреля 2018 года фотографию Кудричева, сделанную в Чечне (ссылка на пост, сохраненная копия).

"Не хочешь завязать?"

Василий Кудричев учился в ярославской школе №58 с математическим уклоном. По словам его сестры, здесь, в школьном "Музее воинской славы ярославцев – защитников Родины", ему посвящен целый стенд. Заведующая музеем Марина Данииловна Васильева, с которой удалось пообщаться Радио Свобода, рассказала, что стенда еще нет – папку с фотографиями Кудричева и копиями его наградных листов она хранит в столе.

"Я знаю, что он воевал в Сирии", – сказала Васильева, подтвердив, что в марте 2018 года Кудричев был награжден "каким-то орденом за мужество". "Я встречалась с ним незадолго до того, как он поехал в Сирию, года два назад, спрашивала, не хочет ли он завязать с военным ремеслом. Он сказал: "Нет, это моё". По словам Марины Васильевой, к таким конфликтам, как в Сирии, она относится "неоднозначно".

С момента боя под Дейр-эз-Зором прошло уже полтора года, но российские власти так и не признали своей причастности к этому событию. Не признают они и существования "ЧВК Вагнера" как таковой, хотя "вагнеровцы" успели "засветиться" и в других странах, где Россия пытается извлечь выгоду из сотрудничества с местными властями, – например, в Судане и ЦАР (Центральноафриканской Республике). Некоторые родственники погибших в Сирии россиян, воевавших в составе "ЧВК Вагнера", продолжают добиваться от властей признания их военнослужащими, но и родным кадровых российских военных приходится бегать по судам – чтобы добиться выплаты повышенных пенсий. По официальным данным Минобороны, с начала участия России в сирийской войне общее число погибших составило немногим более 40 человек. Даже потери военных российской армии зачастую замалчиваются – российское военное ведомство порой признает их лишь после того, как об этих людях пишут независимые российские или западные СМИ. "Ты предала своих мужчин, ты предала свои святыни", – написала Надежда Кудричева о России еще в одном своем стихотворении, посвященном брату:

Ну что, единая Сирия,

теперь поговорим всерьёз.

Тебе ещё не мало слёз?

опомнись, матушка-Россия!

Ты продала своих мужчин,

ты предала свои святыни,

опять гадаешь на алтыне –

кому какой покруче чин.

России нет. Есть трёп и блеф,

телелабутные придурки,

от смеха помирают турки

и плачет златогривый лев.

Страна, ау! Не помяни

случайно Рать на баррикаде.

И без истерик на параде,

остались считанные дни

до фейерверка в память тех,

кто мир спасал и свято верил

в Отчизну, кто границы двери

хранил и был прекрасней всех.