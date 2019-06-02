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Минюст США не станет предъявлять новые обвинения Ассанжу

Джулиан Ассандж

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Министерство юстиции США, по всей вероятности, не будет предъявлять основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинение за публикацию сверхсекретных материалов о хакерских инструментах ЦРУ, сообщило издание Politico, ссылаясь на свои источники.

Одна из причин отказа властей США выдвигать новые обвинения против Ассанжа – высокая степень секретности опубликованных материалов ЦРУ. Другая причина связана с юридической процедурой. Закон об экстрадиции даёт на предъявление новых обвинений только 60 дней с момента, когда было вынесено первое обвинительное заключение. Применительно к Ассанжу это произошло в марте 2019 года: прокуроры в США обвинили его в том, что он помог бывшей военнослужащей Челси Мэннинг взломать компьютеры Пентагона.

Джулиан Ассанж скрывался от правосудия США и Швеции, находясь на территории посольства Эквадора в Лондоне с июня 2012 года по апрель 2019-го, когда Эквадор лишил его дипломатического убежища. Британская полиция задержала его. А в мае суд в Лондоне приговорил основателя WikiLeaks к 50-ти неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.

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