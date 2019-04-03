Псковский областной суд 3 апреля отказался признать незаконным обыск, проведенный у журналистки Светланы Прокопьевой, которая внештатно сотрудничает с несколькими СМИ, в том числе с Радио Свобода. Судья Рубанов озвучил только резолютивную часть решения, мотивировочная будет готова через трое суток.

Интересы Прокопьевой представляли адвокат Центра защиты прав СМИ Тимур Мисакян и адвокат Псковской городской коллегии адвокатов Татьяна Мартынова.

– Прокопьева преследуется за высказанные слова. Такое ощущение, что формулировки, использованные в решении суда о проведении обыска, взяты из какого-то другого дела, – сообщил суду адвокат Мисакян. – Наша подзащитная полагает, что настоящей целью обыска было раскрытие ее источников информации как журналиста.

Он отметил, что у Прокопьевой изъяли в том числе диктофон, где содержались профессиональные данные и сведения о конфиденциальных источниках. Тимур Мисакян указал также на опасность решения суда о проведении обыска, потому что тот фактически наделил следователя неограниченными возможностями по изъятию данных. По мнению Мисакяна, в ходе обыска было нарушено сразу несколько статей УПК.

– Наша подзащитная не отрицала свое авторство статьи. Но обыск касался не только публикации, а многих других предметов, в том числе дневников Прокопьевой, ее интервью и других записей. Были нарушены не только ее права, но и права других лиц, – уточнила адвокат Татьяна Мартынова.

Прокурор Жижерон, который на суде представлял сторону обвинения, сказал, что обыск был проведен на законных и мотивированных основаниях, так же как и законно было возбуждено само уголовное дело.

– Согласно заключению, есть публичные призывы к оправданию терроризма, это установили эксперты, обладающие специальными знаниями, – заявил Жежерон. – Основание для обыска было: мы полагали, что в квартире есть электронные носители со следами публикации. <…> Преференций к журналистам не представляется по той статье, которую ей вменяют, – подчеркнул прокурор.

Адвокат Тимур Мисакян в ответ назвал его слова ошибочными и рассказал об особом статусе журналиста, который признан Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).

Присутствующий на суде уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов сообщил журналистам, что на сегодняшний момент не вникал в дело Светланы Прокопьевой, но в силу специфики своей работы следит за процессами, в том числе касающимися проявлений экстремистской направленности. Он добавил, что услышал мнение защиты о позиции ЕСПЧ, внимательно к нему отнесся и, в случае обращения Прокопьевой, будет готов откликнуться.