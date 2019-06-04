Верховный суд Испании приостановил эксгумацию останков Франко

Верховный суд Испании приостановил эксгумацию останков диктатора Франсиско Франко из мемориального комплекса памяти погибшим в гражданской войне. Перенести место захоронения генералиссимуса не позднее июня планировало правительство страны, напоминает газета El País.

Левоцентристское правительство Испании объявило о планах перенести останки Франко из комплекса Долина Павших неподалёку от Мадрида в 2018 году, инициатива принадлежала социалистической партии.

Оппозиция и потомки Франко выступают против перезахоронения. "[Премьер-министру Педро] Санчесу важнее оживить призраки прошлого, чем постараться обратить взоры людей в будущее", – заявлял лидер правоцентристской Народной партии Испании Пабло Касадо.

Потомки Франко потребовали перенести его останки в кафедральный собор Мадрида, однако это требование было заблокировано правительством, не желающим создавать место поклонения диктатору в туристическом центре города.

Генерал Франсиско Франко после победы в гражданской войне 1936–1939 годов стал лидером правого, диктаторского режима. Он правил Испанией до своей смерти в 1975 году.