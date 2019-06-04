Газета "Коммерсантъ" удалила с сайта опубликованную в марте статью о подписании контракта на поставку российских истребителей Су-35 в Египет. Текст статьи не находится поиском по сайту, её фрагмент доступен в кэше поисковика Google. Публикация материала вызвала угрозу санкций против Египта со стороны США, на этой неделе стало известно, что газету обвинили в разглашении государственной тайны.
В тексте "Коммерсанта" со ссылкой на двух топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности, утверждалось, что в конце 2018 года вступило в силу соглашение о поставке "свыше двух десятков" самолётов Су-35 и средств авиационного поражения к ним в Египет на сумму около двух миллиардов долларов.
Сделка может стать одной из крупнейших для египетской армии. Однако в апреле госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон введёт санкции против Египта, если поставки истребителей состоятся, передавал Jane's Defence Weekly. "Рособоронэкспорт", который должен поставить истребители, был внесён в санкционный список США за дестабилизирующую деятельность России в мире.
В марте "Рособоронэкспорт" отверг информацию о подписании контракта с Египтом. Новость об этом также вышла на сайте "Коммерсанта" — и в ней была ссылка на исчезнувший материал.
В понедельник агентство ТАСС сообщило, что на газету "Коммерсантъ" заведено административное дело о разглашении государственной тайны. Это может стать первым применением статьи о злоупотреблении свободой информации. Что именно нарушило издание — не сообщалось. Газете грозит штраф до миллиона рублей.
- Согласно президентскому указу об утверждении перечня сведений, отнесённых к государственной тайне, сведения, раскрывающие планы поставок вооружений, могут принадлежать к содержащей тайну информации, отмечает журнал Forbes.
- В "Коммерсанте" агентству "Интерфакс" заявили, что удалённая статья не выдержала проверки фактов. Текст подписан авторами отдела политики Иваном Сафроновым и Александрой Джорджевич, покинувшим издание по итогам скандала с другим материалом газеты — о возможной отставке председателя Совета федерации Валентины Матвиенко.
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