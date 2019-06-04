Газета "Коммерсантъ" удалила с сайта опубликованную в марте статью о подписании контракта на поставку российских истребителей Су-35 в Египет. Текст статьи не находится поиском по сайту, её фрагмент доступен в кэше поисковика Google. Публикация материала вызвала угрозу санкций против Египта со стороны США, на этой неделе стало известно, что газету обвинили в разглашении государственной тайны.

В тексте "Коммерсанта" со ссылкой на двух топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности, утверждалось, что в конце 2018 года вступило в силу соглашение о поставке "свыше двух десятков" самолётов Су-35 и средств авиационного поражения к ним в Египет на сумму около двух миллиардов долларов.

Сделка может стать одной из крупнейших для египетской армии. Однако в апреле госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон введёт санкции против Египта, если поставки истребителей состоятся, передавал Jane's Defence Weekly. "Рособоронэкспорт", который должен поставить истребители, был внесён в санкционный список США за дестабилизирующую деятельность России в мире.

В марте "Рособоронэкспорт" отверг информацию о подписании контракта с Египтом. Новость об этом также вышла на сайте "Коммерсанта" — и в ней была ссылка на исчезнувший материал.

В понедельник агентство ТАСС сообщило, что на газету "Коммерсантъ" заведено административное дело о разглашении государственной тайны. Это может стать первым применением статьи о злоупотреблении свободой информации. Что именно нарушило издание — не сообщалось. Газете грозит штраф до миллиона рублей.