Правозащитника Оюба Титиева освободили по УДО

Суд в аргунской колонии Чечни в понедельник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении правозащитника Оюба Титиева, осуждённого по обвинению в хранении наркотиков. Об этом сообщает телеграм-канал "Дело Оюба Титиева", который ведут правозащитники.

Глава грозненского отделения центра "Мемориал", приговорённый к четырём годам колонии-поселения, отбыл треть срока, что дало ему право просить об УДО.

В суде Оюба Титиева представляли адвокаты Марина Дубровина и Пётр Заикин.

У колонии, где содержится Титиев, собрались его родные и коллеги, а также сотрудники нескольких СМИ, включая государственные. Правозащитники ранее в понедельник посетили главу чеченского "Мемориала" и рассказали, что он чувствует себя нормально.

Поддержать Титиева приехал Жалауди Гериев – корреспондент "Кавказского узла", которого в сентябре 2016 года приговорили к трём годам колонии по обвинению в хранении марихуаны. Он полностью отбыл срок и вышел на свободу 30 апреля. Правозащитники считают дело Гериева местью за его журналистскую деятельность, "Мемориал" признал его политзаключенным.