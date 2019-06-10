Правозащитника Оюба Титиева освободили по УДО

Суд в аргунской колонии Чечни в понедельник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении правозащитника Оюба Титиева, осуждённого по обвинению в хранении наркотиков. Об этом сообщает телеграм-канал "Дело Оюба Титиева", который ведут правозащитники.
Глава грозненского отделения центра "Мемориал", приговорённый к четырём годам колонии-поселения, отбыл треть срока, что дало ему право просить об УДО.
В суде Оюба Титиева представляли адвокаты Марина Дубровина и Пётр Заикин.
У колонии, где содержится Титиев, собрались его родные и коллеги, а также сотрудники нескольких СМИ, включая государственные. Правозащитники ранее в понедельник посетили главу чеченского "Мемориала" и рассказали, что он чувствует себя нормально.
Поддержать Титиева приехал Жалауди Гериев – корреспондент "Кавказского узла", которого в сентябре 2016 года приговорили к трём годам колонии по обвинению в хранении марихуаны. Он полностью отбыл срок и вышел на свободу 30 апреля. Правозащитники считают дело Гериева местью за его журналистскую деятельность, "Мемориал" признал его политзаключенным.
- Оюба Титиева арестовали в начале января 2018 года. По данным следствия, в его машине нашли марихуану. Титиев настаивает, что наркотики ему подбросили полицейские. Коллеги Титиева считают его дело сфабрикованным и заявляют о попытках чеченских властей избавиться от правозащитников в республике.
- В защиту Титиева неоднократно выступали международные организации и деятели культуры. Amnesty International назвала его узником совести, хотя судили правозащитника не по политической статье.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно высказывался с резкой критикой деятельности правозащитников в республике. Адвокаты не исключали предвзятого отношения к Титиеву со стороны следствия и ходатайствовали, чтобы дело рассматривалось на федеральном уровне. Однако оно было передано в Следственный комитет Чечни.
- 18 марта суд в Чечне приговорил Оюба Титиева к четырём годам лишения свободы в колонии-поселении по статье о хранении наркотиков. Титиев заявлял, что не будет обжаловать приговор.
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