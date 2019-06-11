Ищи-свищи. Как Фейсбук по-тихому отключает "умный поиск"

В начале июня Фейсбук начал постепенно отключать функции, которые позволяли пользователям осуществлять расширенный поиск по социальной сети с помощью семантических поисковых запросов. Некоторые возможности такого поиска широко не афишировались руководством Фейсбука, и, хотя проект не был секретным, о нем знали преимущественно люди, которым он был полезен для профессиональной деятельности. В их числе – правозащитники и журналисты-расследователи, которые теперь могут остаться без одного из самых мощных инструментов поиска информации в интернете.

Найдется все

Проект под названием Facebook Graph Search был официально представлен лично Марком Цукербергом в марте 2013 года. Его целью было упростить пользователям доступ к информации о людях и их интересах, размещенной не "для друзей", а в открытом доступе – постах, комментариях, отметках о посещении тех или иных мест. По задумке авторов проекта, для получения такой информации пользователь должен был просто ввести в поисковой строке Фейсбука интуитивно понятный запрос (оговоримся, что эта функция работала только при использовании английского языка, но примеры запросов мы приводим в переводе на русский): "Кто из моих друзей живет в Москве?", "Какие фотографии моих друзей были сделаны на Никольской улице?", "Фильмы, которые нравятся моим друзьям", и так далее.

Со временем этот поисковый механизм развивался и трансформировался, а его возможности становились шире. Пользователи, которым приходилось действовать опытным путём, формулировали все новые и новые предложения и фразы, с помощью которых можно было получить интересные результаты поиска. Например, можно было узнать, какие посты прокомментировал тот или иной человек, или выяснить места, посещение которых отметили пользователь X и пользователь Y. Кроме того, механизм позволял осуществлять поиск по ключевым словам за конкретные даты или определенные периоды времени – при том, что минимальный период, до которого Фейсбук позволяет сузить поиск по ключевому слову в своем обычном пользовательском интерфейсе, составляет лишь месяц и не может быть сужен.

Компьютерные специалисты и просто люди, близкие к IT-технологиям, анализировали методы работы с Facebook Graph Search, благодаря чему упростили и отчасти автоматизировали процесс подачи таких поисковых запросов. Пользователям больше не надо было "наугад" придумывать их самостоятельно или искать образцы запросов в Google. Достаточно было зайти на один из специально созданных для поиска по Фейсбуку сайтов, таких, как этот, ввести никнейм пользователя или нескольких пользователей, автоматически получить его/их ID в социальной сети (если вы не выбрали себе никнейм в настройках Фейсбука, этот ID и так будет являться частью ссылки на ваш профиль), и готово: после этого вы могли выбрать, что хотите узнать о требуемом человеке или людях. Например, по этой ссылке еще несколько дней назад можно было увидеть список постов, которые лайкнул автор этой заметки (сейчас такой поиск уже не работает).

Одним из первых об отключении большинства функций Facebook Graph Search сообщил 7 июня в Твиттере житель Нидерландов Хэнк ван Эсс, участник расследовательской группы Bellingcat, прославившейся расследованиями, основанными на данных из открытых источников – в том числе, о катастрофе "Боинга" над Донецком и об использовании химического оружия в Сирии силами сирийского режима Башара Асада. Ван Эсс назвал отключение функций Facebook Graph Search "кошмаром" для всех журналистов и исследователей, работающих с открытыми источниками. "Умный поиск" рушился на глазах пользователей, как карточный домик: так, еще вечером 7 июня по этой ссылке можно было посмотреть список пользователей Фейсбука, отметивших в качестве места работы посольство Нидерландов в Дании. Такой же результат можно было получить, просто набрав в поисковой строке социальной сети фразу "сотрудники посольства Нидерландов в Дании". 8 июня оба способа уже приводили пользователей на страницу с сообщением об ошибке.

Сожаление в связи с прекращением работы Facebook Graph Search выразила в комментарии для американского издания BuzzFeed и Алекса Кёниг, директор Центра по правам человека университета Беркли в Калифорнии. Эксперты Центра, в числе прочего, занимались расследованием военных преступлений, совершенных командиром ливийской "бригады Сейка" Махмудом Верфалли. "Бригады Сейка" – военизированное подразделение, дружественное генералу Халифе Хафтару, чья "Ливийская национальная армия" в последние месяцы наступает на войска признанного международным сообществом ливийского правительства. В августе 2017 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер (файл, англ., .pdf) на арест Верфалли, основанный исключительно на данных из социальных сетей.

"Глубокую озабоченность" в связи с решением руководства Фейсбука отключить Graph Search выразил и менеджер службы цифровой проверки правозащитной организации Amnesty International Сэм Дабберли, участвовавший, в числе прочего, в расследовании химической атаки на сирийский город Хан-Шейхун.

Поиск постов, картинок или видеозаписей, написанных в определенный день или в определенный период времени, и содержащих те или иные ключевые слова, пока еще работает (например, с помощью этого сайта), однако выдает очень ограниченное и явно не исчерпывающее количество результатов. Хэнк ван Эсс и его коллеги предвидели такое развитие событий. Одна из тем, которой сейчас занимаются в Bellingcat – это расследование авиаударов в Йемене, и вскоре после первых сообщений об отключении "умного поиска" в интернете была запущена краудсорсинговая кампания с призывом к как можно большему числу пользователей искать видео и фото последствий определенных авиаударов, внося найденное в специальную табличку. Уже в ночь на 9 июня функция поиска по датам или временным периодам была фактически отключена.

Почему Фейсбук это делает?

Специалист по расследованиям с использованием открытых источников Майкл Бэззелл создал сайт, на котором можно было найти несколько инструментов для работы с "умным поиском" в Фейсбуке. В опубликованном 8 июня подкасте Бэззелл рассказал, что некоторые пользователи и компании злоупотребляли возможностями, которые открывает Facebook Graph Search. Они создавали компьютерный код, который позволял в сочетании с разработанными им инструментами делать тысячи поисковых запросов в минуту и собирать информацию о пользователях. Несмотря на то, что все найденные данные были опубликованы этими пользователями в открытом доступе, руководству социальной сети могло не понравится такое использование "умного поиска", – особенно после скандала с сотрудничеством Facebook и британской компании Cambridge Analytica. В начале марта 2018 года выяснилось, что Cambridge Analytica с помощью приложения для проведения опросов собирала данные десятков миллионов пользователей Фейсбука, чтобы использовать их в политической рекламе в разных странах. Основатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг взял на себя ответственность за утечку данных и за то, что соцсеть могли использовать для распространения "фальшивых новостей" и разжигания ненависти, в том числе во время политических кампаний.

По данным расследования, которое было проведено в США, именно Фейсбук использовали российские "интернет-тролли" перед выборами американского президента, чтобы вмешаться в ход кампании. 2 мая Cambridge Analytica объявила о прекращении работы. В результате скандала в Европе и США на Фейсбук были наложены большие штрафы, акции соцсети подешевели почти на четверть, а Цукербергу пришлось извиняться и отчитываться перед Европарламентом и американским Конгрессом.

Американское издание Vice согласно с Майклом Бэззеллом в том, что именно неправомерное использование автоматизированных поисковых запросов могло привести к отключению "умного поиска" в Фейсбуке – несмотря на то, что речь, в отличие от скандала с Cambridge Analytica, идет об абсолютно открытых данных, доступ к которым при публикации разрешили сами пользователи. Руководство социальной сети пока официально не объявляло о закрытии Facebook Graph Search, но её представитель в комментарии, отправленном журналистам Vice и BuzzFeed по электронной почте, написал следующее: "Подавляющее большинство пользователей Фейсбука ищут [информацию] по тому или иному ключевому слову. Этот фактор заставил нас приостановить работу некоторых элементов Facebook Graph Search и сосредоточиться на улучшении поиска по ключевым словам. Мы тесно сотрудничаем с исследователями, чтобы быть уверенными, что у них есть все инструменты для использования нашей платформы".

С точки зрения Майкла Бэззелла, все выглядит совсем не так радужно, как в сдержанном комментарии представителя соцсети. Случайно или нет, но отключение "умного поиска" совпало с претензиями компании, которая предоставляет хостинг для сайта, где Баззелл размещал инструменты для поиска в Фейсбуке. Она потребовала от Бэззелла удалить эти инструменты, пригрозив в противном случае расторгнуть с ним договор. Хэнку ван Эссу после событий в минувшего уикенда уже пришлось закрыть публичный доступ к одному из своих сервисов, сайту whopostedwhat.com, использующему немногочисленные еще не отключенные функции Facebook Graph Search. Чтобы войти на сайт, отныне нужен логин и пароль – их можно попробовать получить, написав ван Эссу личное сообщение и обосновав необходимость доступа, например, проведением того или иного расследования. При этом никто не может гарантировать, что даже эти "осколки" Facebook Graph Search не перестанут работать в ближайшие дни. Ван Эсс, получивший, по его словам, сотни запросов о доступе к сайту, написал в Твиттере, что ему удалось неофициально пообщаться с четырьмя сотрудниками Facebook. Все они, по его словам, говорят одно и то же: "Мы не хотим еще одной катастрофы, связанной с приватностью пользователей". В то же время, ван Эсс пишет: "Фейсбук годами упрекали за утечки личных данных пользователей. Что они скажут теперь, если мы возненавидим их за то, что они прикрыли последние лазейки?".