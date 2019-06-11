Нет ясности, состоится ли марш в поддержку Голунова 12 июня

"Медуза" опубликовала заявление руководителей издания Галины Тимченко и Ивана Колпакова, а также журналистов Дмитрия Муратова и Елизаветы Осетинской и адвоката Сергея Бадамшина по поводу прекращения уголовного дела в отношении Ивана Голунова. В нём предлагается перенести акцию в поддержку журналиста, которая запланирована на 12 июня в Москве - без согласования с властями - на другой день.
"Свобода Ивана — отличный повод для праздника. Мы хотим, чтобы на этом празднике мы все были вместе. Переговоры с мэрией по поводу завтрашней акции зашли в тупик. Наше предложение: завтра немного выпить, а в ближайшие дни добиться согласования акции в центре Москвы. Мы убеждены, что нам не смогут отказать." – говорится в заявлении.
Марш за свободу Ивана Голунова был запланирован на полдень 12 июня в центре Москвы. Участники акции собирались нести в руках газеты со статьями журналиста. Шествие планировалось завершить у здания ГУВД Москвы, где с 7 июня проходят одиночные пикеты в поддержку журналиста, который находился под домашним арестом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Мэрия Москвы пригласила организаторов марша в поддержку арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова на встречу для обсуждения акции. Те, в свою очередь, предложили сделать это в прямом эфире телеканала "Дождь".
После этого мэрия заявила, что обратится в прокуратуру, поскольку считает несогласованную акцию незаконной.
Один из организаторов акции, журналист Илья Азар, написал, что выступает против переноса акции, но не хочет спорить с Тимченко и её коллегами, и заявил о выходе из числа организаторов. Вопрос о том, пройдёт ли акция 12 июня, в данный момент обсуждается.
- Голунов был задержан днём 6 июня по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Он утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские. Уголовное преследование в отношении себя журналист связывает с ещё не опубликованным расследованием.
- 11 июня уголовное дело в отношении Голунова было прекращено. Решение было принято в связи с недоказанностью вины журналиста. Голунов будет освобожден из-под домашнего ареста.
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