Нет ясности, состоится ли марш в поддержку Голунова 12 июня

"Медуза" опубликовала заявление руководителей издания Галины Тимченко и Ивана Колпакова, а также журналистов Дмитрия Муратова и Елизаветы Осетинской и адвоката Сергея Бадамшина по поводу прекращения уголовного дела в отношении Ивана Голунова. В нём предлагается перенести акцию в поддержку журналиста, которая запланирована на 12 июня в Москве - без согласования с властями - на другой день.

"Свобода Ивана — отличный повод для праздника. Мы хотим, чтобы на этом празднике мы все были вместе. Переговоры с мэрией по поводу завтрашней акции зашли в тупик. Наше предложение: завтра немного выпить, а в ближайшие дни добиться согласования акции в центре Москвы. Мы убеждены, что нам не смогут отказать." – говорится в заявлении.

Марш за свободу Ивана Голунова был запланирован на полдень 12 июня в центре Москвы. Участники акции собирались нести в руках газеты со статьями журналиста. Шествие планировалось завершить у здания ГУВД Москвы, где с 7 июня проходят одиночные пикеты в поддержку журналиста, который находился под домашним арестом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков.

Мэрия Москвы пригласила организаторов марша в поддержку арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова на встречу для обсуждения акции. Те, в свою очередь, предложили сделать это в прямом эфире телеканала "Дождь".

После этого мэрия заявила, что обратится в прокуратуру, поскольку считает несогласованную акцию незаконной.

Один из организаторов акции, журналист Илья Азар, написал, что выступает против переноса акции, но не хочет спорить с Тимченко и её коллегами, и заявил о выходе из числа организаторов. Вопрос о том, пройдёт ли акция 12 июня, в данный момент обсуждается.