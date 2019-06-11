Организаторов марша за свободу Голунова пригласили в мэрию Москвы

Мэрия Москвы пригласила организаторов марша в поддержку арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова на встречу для обсуждения акции. Те, в свою очередь, предложили сделать это в прямом эфире телеканала "Дождь", сообщается на странице акции в фейсбуке.
Накануне вечером журналисту и муниципальному депутату Москвы Илье Азару позвонил заместитель мэра Москвы Александр Горбенко и предложил обсудить безопасность шествия.
Азар после обсуждения с другими организаторами марша, ответил, что они "не готовы идти в мэрию и вести кулуарные переговоры за спиной 20 тысяч человек, которые уже выразили интерес к шествию". Чтобы диалог был "прозрачным и открытым", они предлагают поговорить о том, как мэрия будет обеспечивать безопасность марша эфире "Дождя" во вторник, 11 июня.
Мэрия пока не дала ответ на это предложение.
Марш за свободу Ивана Голунова запланирован на полдень12 июня в центре Москвы. Мероприятие на данный момент не согласовано с властями. Участники акции будут нести в руках газеты со статьями журналиста. Завершится шествие у здания ГУВД Москвы, где с 7 июня проходят одиночные пикеты в поддержку Голунова.
- Издание "Медуза" продолжает публиковать видеообращения, которые записывают в поддержку арестованного журналиста его коллеги, деятели культуры, бизнесмены и общественные деятели.
- Журналист Иван Голунов был задержан днём 6 июня по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Он утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские. Уголовное преследование в отношении себя он связывает с ведущимся им расследованием о похоронном бизнесе. Одними из действующих лиц расследования могут быть высокопоставленные сотрудники ФСБ. Следствие требовало заключить Голунова под стражу. Суд отправил его под домашний арест.
- Тест Голунова на наркотики оказался отрицательным. Кроме того, ни на одном из предметов, изъятых в ходе обыска в квартире Голунова, не удалось найти его отпечатков.
- Генеральная прокуратура потребовала от полиции предоставить ей материалы дела Ивана Голунова для проведения проверки.
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