Организаторов марша за свободу Голунова пригласили в мэрию Москвы

Мэрия Москвы пригласила организаторов марша в поддержку арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова на встречу для обсуждения акции. Те, в свою очередь, предложили сделать это в прямом эфире телеканала "Дождь", сообщается на странице акции в фейсбуке.

Накануне вечером журналисту и муниципальному депутату Москвы Илье Азару позвонил заместитель мэра Москвы Александр Горбенко и предложил обсудить безопасность шествия.

Азар после обсуждения с другими организаторами марша, ответил, что они "не готовы идти в мэрию и вести кулуарные переговоры за спиной 20 тысяч человек, которые уже выразили интерес к шествию". Чтобы диалог был "прозрачным и открытым", они предлагают поговорить о том, как мэрия будет обеспечивать безопасность марша эфире "Дождя" во вторник, 11 июня.

Мэрия пока не дала ответ на это предложение.

Марш за свободу Ивана Голунова запланирован на полдень12 июня в центре Москвы. Мероприятие на данный момент не согласовано с властями. Участники акции будут нести в руках газеты со статьями журналиста. Завершится шествие у здания ГУВД Москвы, где с 7 июня проходят одиночные пикеты в поддержку Голунова.