Один из организаторов шествия в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова призвал не выходить на согласованный властями на 16 июня митинг в его поддержку. Муниципальный депутат Илья Азар заявил, что согласованный митинг является "фейком", "подставой", "перехватом повестки" и "имитацией ответа" на народное возмущение.

​Митинг в поддержку Голунова согласован с городскими властями на середину дня, он запланирован на проспекте Сахарова в центре города. Его заявители — главный редактор "Московкого комсомольца" Павел Гусев, редактор телеканала RT Екатерина Винокурова и глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв.

Мероприятие должно пройти под лозунгом "Закон и справедливость для всех". Соловьёв пригласил на него самого Голунова. Азар считает, что все трое организаторов — зависимые от Кремля люди, и идея мероприятия исходит "не от них".

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