В центре Москвы начался согласованный митинг "За закон и справедливость"

В центре Москвы на проспекте Сахарова начался согласованный митинг "За закон и справедливость для всех". Трансляцию ведёт канал RT. Мероприятие согласовывалось как акция в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, однако позднее основной лозунг был изменён, напоминает РБК.

Его организаторами выступили председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и редактор телеканала RT Екатерина Винокурова.

Митинг был согласован 11 июня, в день, когда МВД объявило о прекращении уголовного дела в отношении Голунова. Инициатор пикетов и один из организаторов шествия в поддержку Голунова Илья Азар заявлял, что один из организаторов митинга предлагал ему провести это мероприятия вместо демонстрации в День России 12 июня, разогнанной сотрудниками полиции и Росгвардии.

Азар призывал не приходить на согласованное мероприятие, называв его "фейком", "подставой", "перехватом повестки" и "имитацией ответа" на народное возмущение. По оценке корреспондента "Медузы", в мероприятии в воскресенье участвуют около 300 человек, в основном — школьники и пенсионеры. Мероприятие было согласовано на 20 тысяч человек.