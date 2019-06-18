Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Политика

"Шансы на выборах отличные". Интервью с Леонидом Волковым

Леонид Волков

Смотреть комментарии

Соратник Алексея Навального Леонид Волков вышел на свободу из изолятора временного содержания. Об этом он сообщил в твиттере. Накануне Московский городской суд сократил срок административного ареста оппозиционера с 15 до 8 суток. В мае суд арестовал Волкова на 20 суток за трансляцию с акции против повышения пенсионного возраста, которая проходила 9 сентября в Москве. Тогда его признали виновным в проведении публичного мероприятия, повлекшего причинение вреда имуществу.

10 июня на выходе из спецприемника Волков снова был задержан. В тот же день Тверской районный суд Москвы арестовал его еще на 15 суток за организацию аналогичной акции в Санкт-Петербурге, обвинив в "создании помех движению".

Защита настаивала на том, что Волков не являлся организатором публичного мероприятия. Кроме того, его нельзя дважды судить за одни и те же действия.

В ФБК также сообщили, что полицейские обещали привлечь соратника Навального к ответственности за митинги против пенсионной реформы ещё в восьми городах. Сам Леонид Волков связал свое освобождение с прямой линией Владимира Путина, которая должна состояться 20 июня:

Они "зачищают хвосты" перед путинской прямой линией

– Мне кажется, что они "зачищают хвосты" перед путинской прямой линией, – рассказал Волков Радио Свобода. – Это такой довольно обычный для них modus operandi:​ дело Ивана Голунова, мое дело, окончательный анонс, что ничего не будет в сквере в Екатеринбурге. Я абсолютно уверен, что на прямой линии Путин закроет тему Шиеса в Архангельске. Они на такие резонансные протестные темы реагируют.

–​ Будете ли вы обжаловать каким-то образом ваш арест?

– Я был два раза арестован за организацию митингов 9 сентября в Москве и в Санкт-Петербурге. Конечно, я это буду обжаловать в ЕСПЧ, и мы это выиграем. Это первый такой случай в новейшем российском правоприменении, когда человек не просто был арестован за трансляции с митингов, но арестован два раза за одно и то же деяние, что запрещено в том числе и Конституцией РФ.

Леонид Волков на открытии штаба Алексея Навального во Владивостоке
Леонид Волков на открытии штаба Алексея Навального во Владивостоке

Сколько дней вы провели в спецприемнике? Каковы были ваши условия содержания? Как с вами обращались?

– Я провел там 28 суток, условия были обычные, и обращались со мной обычно. В этот раз сотрудники полиции сделали все возможное, чтобы соблюсти мое право на некурящую камеру. Это, правда, у них не получилось, но по крайней мере я сидел не в битком набитой камере, где все курят, а всех некурящих ко мне отправляли. Поэтому у меня была вполне славная компания. В остальном все было как обычно.

–​ Ваше задержание и давление на сторонников Алексея Навального для многих, очевидно, связаны с выборами в Мосгордуму…

Я возглавляю штаб Алексея Навального, который занимается проектом "Умное голосование"

– Я, безусловно, также связываю эти события. Дело еще в том, что я возглавляю штаб Алексея Навального, который сейчас занимается проектом "Умное голосование", включающее в себя кампанию по выборам муниципальных депутатов в Санкт-Петербурге, кампанию по выборам в Мосгордуму и центра сбора подписей для кандидатов в Мосгордуму, что самое важное.

–​ Что из себя представляет проект "Умное голосование"?

–​ "Умное голосование" – это проект, с помощью которого мы на сентябрьских выборах победим "Единую Россию" и будем призывать наших сторонников консолидированно голосовать за того кандидата, который имеет шанс победить административный ресурс.

Акция Алексея Навального, февраль 2018 года
Акция Алексея Навального, февраль 2018 года

Каковы ваши шансы на выборах в Мосгордуму с учетом того, что Анна Федермессер в них уже не участвует?

Шансы на выборах у нас отличные, но подписной барьер для наших кандидатов будет закрыт просто "по беспределу"

– Наши шансы на выборах отличные. Именно поэтому я довольно скептичен относительно перспектив допуска к выборам наших кандидатов. Я думаю, что тот подписной барьер, который мы и так почти что не проходим, будет для многих наших кандидатов закрыт просто "по беспределу", как это обычно бывает, за исключением экспертов-графологов, которые скажут, что даже идеальные подписи нарисованы и так далее. Здесь у избиркомов 101 способ не пустить неугодных кандидатов. Я думаю, что такие механизмы вполне могут быть применены. Тем не менее, мы сделаем нашу работу максимально хорошо.

–​ Что вы думаете о задержании Ивана Голунова и его последующем освобождении? Как это событие повлияло на политическую повестку дня в России, если повлияло?

В камере играет развлекательное "Русское радио". И даже там в новостях каждый час говорили про дело Ивана Голунова

– Я внимательно следил за всей этой историей, очень переживал, очень сочувствовал Ивану. Интересно, что история получилось действительно резонансная... В камере в спецприемнике играет развлекательное "Русское радио". И даже там в новостях каждый час говорили про дело Ивана Голунова. То, что все отреагировали на это дело, позволило создать совершенно небывалый резонанс и показать, что только политическое давление, только угроза выхода десятков тысяч людей на улицу и, собственно, выход людей на улицу способен сейчас реально изменять ситуацию по громким политическим делам. В этом смысле то, что произошло с освобождением Ивана Голунова, более всего перекликается с тем, что произошло с освобождением Алексея Навального в июле 2013 года.

–​ Не обидно вам было, что за Голунова вышли тысячи человек, а за вас –​ нет?

Это такая часть оппозиционной политической работы – время от времени посидеть в спецприемнике

– Голунову грозило до 20 лет по откровенно фейковому обвинению. Я отсидел свои 20 суток, а потом еще 15 суток седьмой и восьмой раз в жизни. Все, конечно, уже привыкли, что это такая часть оппозиционной политической работы – время от времени посидеть в спецприемнике. Поэтому никакой зависти или обиды у меня нет. Я очень рад, что дело Голунова было так воспринято обществом и породило такой резонанс. Я очень горжусь всеми, кто участвовал в этой публичной кампании, а не теми, кто бегал или пытался как-то закулисно договориться о его судьбе. Голунова отпустили не потому, что кто-то закулисно договорился, а потому, что люди писали об этом и выходили на митинг, – полагает соратник Алексея Навального Леонид Волков.

На акции 12 июня в поддержку Ивана Голунова в Москве были задержаны более 500 человек, в том числе оппозиционер Алексей Навальный. Он был доставлен в ОМВД "Строгино" .

В отношении оппозиционера был составлен административный протокол о повторном нарушении порядка проведения и участия в публичном мероприятии (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). Сам Навальный сообщил, что ему вменили "организацию незаконного шествия по бульварам". Однако позднее Навального отпустили.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG