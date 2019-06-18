"Шансы на выборах отличные". Интервью с Леонидом Волковым

Соратник Алексея Навального Леонид Волков вышел на свободу из изолятора временного содержания. Об этом он сообщил в твиттере. Накануне Московский городской суд сократил срок административного ареста оппозиционера с 15 до 8 суток. В мае суд арестовал Волкова на 20 суток за трансляцию с акции против повышения пенсионного возраста, которая проходила 9 сентября в Москве. Тогда его признали виновным в проведении публичного мероприятия, повлекшего причинение вреда имуществу.

10 июня на выходе из спецприемника Волков снова был задержан. В тот же день Тверской районный суд Москвы арестовал его еще на 15 суток за организацию аналогичной акции в Санкт-Петербурге, обвинив в "создании помех движению".

Защита настаивала на том, что Волков не являлся организатором публичного мероприятия. Кроме того, его нельзя дважды судить за одни и те же действия.

В ФБК также сообщили, что полицейские обещали привлечь соратника Навального к ответственности за митинги против пенсионной реформы ещё в восьми городах. Сам Леонид Волков связал свое освобождение с прямой линией Владимира Путина, которая должна состояться 20 июня:

Они "зачищают хвосты" перед путинской прямой линией

– Мне кажется, что они "зачищают хвосты" перед путинской прямой линией, – рассказал Волков Радио Свобода. – Это такой довольно обычный для них modus operandi:​ дело Ивана Голунова, мое дело, окончательный анонс, что ничего не будет в сквере в Екатеринбурге. Я абсолютно уверен, что на прямой линии Путин закроет тему Шиеса в Архангельске. Они на такие резонансные протестные темы реагируют.

–​ Будете ли вы обжаловать каким-то образом ваш арест?

– Я был два раза арестован за организацию митингов 9 сентября в Москве и в Санкт-Петербурге. Конечно, я это буду обжаловать в ЕСПЧ, и мы это выиграем. Это первый такой случай в новейшем российском правоприменении, когда человек не просто был арестован за трансляции с митингов, но арестован два раза за одно и то же деяние, что запрещено в том числе и Конституцией РФ.

– Сколько дней вы провели в спецприемнике? Каковы были ваши условия содержания? Как с вами обращались?

– Я провел там 28 суток, условия были обычные, и обращались со мной обычно. В этот раз сотрудники полиции сделали все возможное, чтобы соблюсти мое право на некурящую камеру. Это, правда, у них не получилось, но по крайней мере я сидел не в битком набитой камере, где все курят, а всех некурящих ко мне отправляли. Поэтому у меня была вполне славная компания. В остальном все было как обычно.

–​ Ваше задержание и давление на сторонников Алексея Навального для многих, очевидно, связаны с выборами в Мосгордуму…

Я возглавляю штаб Алексея Навального, который занимается проектом "Умное голосование"

– Я, безусловно, также связываю эти события. Дело еще в том, что я возглавляю штаб Алексея Навального, который сейчас занимается проектом "Умное голосование", включающее в себя кампанию по выборам муниципальных депутатов в Санкт-Петербурге, кампанию по выборам в Мосгордуму и центра сбора подписей для кандидатов в Мосгордуму, что самое важное.

–​ Что из себя представляет проект "Умное голосование"?

–​ "Умное голосование" – это проект, с помощью которого мы на сентябрьских выборах победим "Единую Россию" и будем призывать наших сторонников консолидированно голосовать за того кандидата, который имеет шанс победить административный ресурс.

– Каковы ваши шансы на выборах в Мосгордуму с учетом того, что Анна Федермессер в них уже не участвует?

Шансы на выборах у нас отличные, но подписной барьер для наших кандидатов будет закрыт просто "по беспределу"

– Наши шансы на выборах отличные. Именно поэтому я довольно скептичен относительно перспектив допуска к выборам наших кандидатов. Я думаю, что тот подписной барьер, который мы и так почти что не проходим, будет для многих наших кандидатов закрыт просто "по беспределу", как это обычно бывает, за исключением экспертов-графологов, которые скажут, что даже идеальные подписи нарисованы и так далее. Здесь у избиркомов 101 способ не пустить неугодных кандидатов. Я думаю, что такие механизмы вполне могут быть применены. Тем не менее, мы сделаем нашу работу максимально хорошо.

–​ Что вы думаете о задержании Ивана Голунова и его последующем освобождении? Как это событие повлияло на политическую повестку дня в России, если повлияло?

В камере играет развлекательное "Русское радио". И даже там в новостях каждый час говорили про дело Ивана Голунова

– Я внимательно следил за всей этой историей, очень переживал, очень сочувствовал Ивану. Интересно, что история получилось действительно резонансная... В камере в спецприемнике играет развлекательное "Русское радио". И даже там в новостях каждый час говорили про дело Ивана Голунова. То, что все отреагировали на это дело, позволило создать совершенно небывалый резонанс и показать, что только политическое давление, только угроза выхода десятков тысяч людей на улицу и, собственно, выход людей на улицу способен сейчас реально изменять ситуацию по громким политическим делам. В этом смысле то, что произошло с освобождением Ивана Голунова, более всего перекликается с тем, что произошло с освобождением Алексея Навального в июле 2013 года.

–​ Не обидно вам было, что за Голунова вышли тысячи человек, а за вас –​ нет?

Это такая часть оппозиционной политической работы – время от времени посидеть в спецприемнике

– Голунову грозило до 20 лет по откровенно фейковому обвинению. Я отсидел свои 20 суток, а потом еще 15 суток седьмой и восьмой раз в жизни. Все, конечно, уже привыкли, что это такая часть оппозиционной политической работы – время от времени посидеть в спецприемнике. Поэтому никакой зависти или обиды у меня нет. Я очень рад, что дело Голунова было так воспринято обществом и породило такой резонанс. Я очень горжусь всеми, кто участвовал в этой публичной кампании, а не теми, кто бегал или пытался как-то закулисно договориться о его судьбе. Голунова отпустили не потому, что кто-то закулисно договорился, а потому, что люди писали об этом и выходили на митинг, – полагает соратник Алексея Навального Леонид Волков.

На акции 12 июня в поддержку Ивана Голунова в Москве были задержаны более 500 человек, в том числе оппозиционер Алексей Навальный. Он был доставлен в ОМВД "Строгино" .

В отношении оппозиционера был составлен административный протокол о повторном нарушении порядка проведения и участия в публичном мероприятии (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). Сам Навальный сообщил, что ему вменили "организацию незаконного шествия по бульварам". Однако позднее Навального отпустили.