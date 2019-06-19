В Москве прошла акция "Алексей Пичугин. 16 украденных лет"

19 июня 2019 года исполнилось 16 лет с тех пор, как был арестован экс-сотрудник нефтяной компании ЮКОС Алексей Пичугин. В связи с этим автор книг и публикаций в СМИ и блогосфере о деле Пичугина журналист Вера Васильева провела акцию на Пушкинской площади Москвы: надев футболку с портретом Пичугина и надписью "Алексей Пичугин. 16 украденных лет", она выпустила в небо 16 белых голубей.

"16 лет – это совершеннолетие. Но оно повод не для радости, а для горечи, потому что это – 16 украденных лет. Украденных не только лично у Алексея Пичугина и его родных, но и у всех нас. Ведь арест Пичугина положил начало делу ЮКОСа, в конечном итоге разрушившему всю систему правосудия, едва начавшую складываться в постсоветской России" – написала Васильева на своей странице в социальной сети Фейсбук.

"По-моему, очевидно, что Пичугин, несмотря на не прекращающееся по сей день давление на него, не признаёт своей вины и не оговорит руководство ЮКОСа в обмен на обещания свободы. А Ходорковский не перестанет заниматься общественной деятельностью и резко критиковать отечественную власть. Эта история зашла в тупик, и ее нужно прекращать. А это можно сделать единственным способом: освободив Пичугина", – пояснила Васильева смысл своей акции.



Алексей Пичугин был приговорен к пожизненному лишению свободы по обвинению в организации заказных убийств и покушений на убийства. Европейский суд по правам человека дважды признал, что в отношении Пичугина было нарушено право на справедливое правосудие, гарантированное ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и что его уголовное дело следует пересмотреть.

Президиум Верховного суда Российской Федерации отказался это делать, и Пичугин по-прежнему удерживается в колонии "Чёрный дельфин" (ФКУ ИК-6) города Соль-Илецк Оренбургской области.



Правозащитные организации, в том числе Правозащитный центр "Мемориал", считают Пичугина политическим заключенным. Многие независимые наблюдатели полагают, что Пичугин был наказан только за то, что не дал ложных показаний на экс-главу ЮКОСа Михаила

Ходорковского и бывшего вице-президента компании Леонида Невзлина об их якобы причастности к заказным убийствам.